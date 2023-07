Remaniement : qui sont les huit nouveaux ministres nommés dans le gouvernement Borne, Emmanuel Macron s'exprimera à 11 h

La première est une techno de centre gauche. Le deuxième un énarque de droite, tendance libérale. Le troisième, plus jeune, se revendique d’une droite populaire et décomplexée. Élisabeth Borne, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin semblent être destinés à s’opposer politiquement, mais ils sont pourtant liés depuis 2017. Depuis six ans et au gré des différents remaniements, ils sont les derniers à avoir systématiquement "sauvé leur peau" auprès d’Emmnauel Macron. Mieux, à ce jour et exception faite du ministre de la Transition écologique, ils occupent les trois plus hautes marches du gouvernement (Matignon, Economie, Intérieur).

Élisabeth Borne est ainsi passée de ministre des Transports à Première ministre à l’horizon un brin dégagé. Bruno Le Maire, lui, trône sur Bercy depuis six ans, avec dorénavant quatre ministres délégués sous sa coupe. Gérald Darmanin, enfin, se taille, dans son uniforme de premier flic de France, un costume sur mesure. De quoi lui faire oublier Matignon ? Difficile de camoufler ses ambitions, surtout avec un Président qui ne pourra pas se représenter en 2027. Celles d’Élisabeth Borne sont inconnues, pas celles des locataires de Beauvau et Bercy, qui, sans le dire, se projettent déjà. Il n’est sans doute jamais trop tôt : dans le camp de la majorité, Édouard Philippe est déjà en route et d’autres pourraient prendre sa roue. Propulsé à la tête du ministère de l’Éducation, Gabriel Attal pourrait faire partie de ceux-ci.