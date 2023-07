Baraqueville. Un exercice grandeur nature au lac de Lenne

C’est toujours au début de la saison estivale que les sapeurs-pompiers du centre de secours de Baraqueville, mettent en œuvre, aidés de leurs collègues plongeurs et des véhicules adaptés à ce type d’intervention, un exercice grandeur nature de sauvetage de noyade au plan d’eau. Il est primordial de s’entraîner à ce type de manœuvres pour garder les automatismes et se donner toutes les chances de bien faire le jour où le scénario devient réalité, en l’occurrence secourir une personne potentiellement noyée suite au chavirage de son canoë, tant pour avoir les bons réflexes et la coordination nécessaire si cela devait arriver.

Les maîtres-nageurs qui surveilleront durant l’été la zone de baignade du lac de Lenne et leur responsable David Pailhas, responsable des sports au Pays ségali communauté ont participé activement à l’exercice.

Pour le capitaine Maurel, c’est une nécessité vitale de pratiquer ce genre d’intervention, les eaux du lac ont prouvé parle passé qu’elles pouvaient se montrer dangereuses, la raison suffit à de tels actes.