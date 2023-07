À Flagnac, "Hier un village" lance la 41e édition de sa fresque vivante : voici toutes les dates

Sur les hauteurs de Flagnac, tous les figurants bénévoles de l’association "Hier un village" ont répété une dernière fois leur célèbre spectacle vivant. La première représentation et le lancement de la 41e édition ont eu lieu vendredi 21 juillet.

Il y a des portes qui ont plus de pouvoir que d’autres. L’une d’elles, rue de la fontaine à Flagnac, vous transporte subitement plus de 100 ans en arrière, dans les années 1910.

Plongée dans le monde paysan

Un pouvoir inattendu conféré au lieu par l’association "Hier un village" qui présente, cet été, un spectacle vivant qui plonge chaque soir 3 000 spectateurs dans le souvenir du paysan Jeannou et de son village rouergat au XXe siècle. Une idée de Christian Roques : "Je suis de Saint-Parthem, mais je suis arrivé instituteur au village. Il y avait une fête traditionnelle, avec un concours de pétanque et une cavalcade. L’été 1978, j’étais animateur dans un centre de vacances en Vendée et j’ai vu le Puy du Fou", tente d’expliquer le fondateur entre les multiples sollicitations.

Près de 20 000 personnes par an

L’aventure commence en 1982 avec des décors en carton devant 300 spectateurs. Le début d’un très long voyage dans le temps. Aujourd’hui, près de 20 000 personnes se déplacent chaque année pour assister au spectacle des 250 acteurs bénévoles de l’association et animaux, dans un décor extrêmement travaillé et accompagné d’effets de lumière surprenants. Chaque soir, deux professionnels assistent l’association pour la vidéo mapping, le laser et la pyrotechnie.

"Le travail d'une année"

Quarante nouveaux figurants ont rejoint l’association cette année. Des habitants ou les amis des amis souvent, avec une part significative de jeunes. Première étape pour chacun, retrouver son accessoire parmi les dizaines d’objets chinés, prêtés, donnés… Un défi organisationnel relevé par la "commission mise en scène". "On gère les costumes, et on a fait des fiches pour les acteurs, explique Estelle, petite-fille de Christian, qui rythme en coulisse les entrées des acteurs. C’est le travail d’une année." Talkie-walkie à la main, frontale sur la tête, les équipes peaufinent le placement des personnages et le déroulé des scènes qui rappellent chaque moment de vie du village, de la mine à la vigne, de la guerre à la fête. "Celles et ceux qui s’occupent de la mise en scène sont même plus tatillons que moi", ironise le président de l’association.

Les prochaines représentations

Voici toutes les dates : 22 juillet, 27 juillet, 28 juillet et 29 juillet ainsi que les 3 et 4 août 2023.