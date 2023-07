L'accident a eu lieu ce samedi 22 juillet vers 13h30 sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde.

Deux voitures se sont percutées frontalement ce samedi 22 juillet, pour une raison inconnue, dans la commune de Sainte-Radegonde entre Sansac (commune d'Agen-d'Aveyron) et l'embranchement distribuant la zone artisanale d'Arsac.

Quatre personnes ont été victimes de ce choc : deux femmes âgées respectivement de 75 ans et 55 ans et deux hommes de 56 et 15 ans.

Ces quatre blessés ont été conduits au centre hospitalier Jacques-Puel de Rodez, deux en urgence absolue (la septuagénaire et l'adolescent), les deux autres sont en urgence relative.

Dix-sept sapeurs-pompiers des centres de Rodez et Pont-de-Salars sont intervenus pour leur porter secours.