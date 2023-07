Laissez-vous conter les légendes de la vallée du Lot par l'auteur aveyronnais Michel Lombard

L’auteur ouest aveyronnais Michel Lombard vient de publier un nouveau recueil de contes et légendes.

Toutes les contrées du pays, du monde même, recèlent beaucoup de contes ou de légendes. Et il y a des gens que cela passionne, à l’image de l’Aveyronnais Michel Lombard. Et heureusement ! Sinon qui pour exhumer ces histoires bien souvent très anciennes ? Qui résistent au temps grâce à l’écriture ou à la tradition orale. Auteur de quelques ouvrages du même genre, Michel Lombard, pour son vingtième livre, s’est cette fois-ci intéressé à ces récits qui résonnent dans la vallée du Lot, entre Rouergue et Gévaudan.

De nombreuses histoires

En reprenant des textes anciens ou en s’appuyant sur des confidences qui lui ont été faites, il propose dans ce dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Toute Latitude, toute une série d’histoires. Comme celle de la comtesse de l’Ady, qui ressuscita au moment où on lui coupa un doigt pour lui voler une magnifique bague. Michel Lombard nous raconte pourquoi la cascade qui se situe à proximité de l’église Sainte-Fauste se nomme le saut du mendiant. Mais peut-être avez-vous déjà entendu quelques-unes de ces histoires.

Comme celle du diable qui creusa le trou de Bozouls, celle qui donna le nom de Marmot aux habitants de Saint-Geniez-d’Olt, celles qui racontent comment le clocher de Saint-Côme-d’Olt a pu être ainsi tordu, celle de la grotte Sainte-Tarcisse à Rodelle, dont on dit qu’elle rend la vue… Toutes ces histoires, il y en a bien une cinquantaine, Michel Lombard, qui les a rangées de façon géographique (en descendant la vallée du Lot en Rouergue, en remontant la vallée du Dourdou, petite incursion le long des vallées du Créneau et de l’Ady, en descendant la vallée du Lot en Gévaudan) a pris soin de les écrire comme des contes à lire.

Des rendez-vous fin juillet

Si bien que lors des veillées, surtout si vous êtes ou si vous connaissez la région, vous prendrez sans nul doute plaisir à vous plonger dans ces histoires. Peut-être aussi aurez vous envie de les lire à ceux qui vous entourent. Participant ainsi à la transmission de récits d’autrefois…

Michel Lombard sera présent ce dimanche au festival BD et livre de La Fouillade ainsi qu’à la librairie Pont virgule d’Espalion le 28 juillet de 9 h 30 à 12 heures.