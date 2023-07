Sauveterre-de-Rouergue. Chasse : la sécurité reste une priorité

La sécurité des chasseurs et des non chasseurs fait partie de l’une des principales priorités en matière de police de la chasse.

La veste de protection se distingue par un niveau de performance sans précédent en termes de protection anti-perforation, de fonctionnalité et de coupe. Grâce aux zones rouge et jaune de signalisation, une haute visibilité est toujours garantie dans les fourrés denses. Des éléments réfléchissants 3 M supplémentaires augmentent en outre la visibilité sur les routes fréquentées.

Un financement commun d’achat de vestes de protection par les sociétés (Entente Castanet-Sauveterre) et les mairies des communes concernées, le tout pour un montant de 4 000€ a été partagé avec les organismes bancaires Crédit agricole, Groupama (Naucelle et Rieupeyroux) et l’Assac (Association des Chiens Courants de l’Aveyron). Ces vestes seront portées en toute saison. Le président Ludovic Lacombe a particulièrement insisté sur la sécurité et la cohésion du groupe. Cette journée du 14 juillet était marquée du sceau de l’union pour un rassemblement autour d’un sanglier à la broche et d’une journée dans la convivialité.

Jean-Pierre Authier, président de la fédération, vice-président de la fédération régionale et administrateur de la fédération nationale, avait tenu, par sa présence, à marquer toute l’importance que les instances accordent à ces sociétés. Il était accompagné de Jean-François Alary, responsable de l’unité gestion gros gibier de l’Aveyron, de Patrick Alcouffe administrateur de la fédé 12, de René Mouysset, maire de Sauveterre-de-Rouergue et Jean-Marc Fabre, maire de Castanet-Lardeyrolles.