La Croix-Rouge de Decazeville, un témoin des nouveaux enjeux sociétaux

Perchée au sommet de la rue Cayrade, l’antenne de la Croix-Rouge, et ses onze bénévoles, observe l’évolution de leur clientèle. Un reflet des nouveaux enjeux de notre société.



L’aide locale est privilégiée à Decazeville, explique Françoise Godin, responsable d’équipe. En effet, grâce à la boutique, des vêtements d’occasion sont vendus à bas prix à une population de plus en plus demandeuse, par soucis écologique et économique. Rien n’est laissé au hasard car les bénévoles effectuent un tri pour mettre en rayon des vêtements de qualité, en fonction des saisons et pour tous les goûts. L’argent récolté par la vente est redistribué sous forme de bons d’achat aux habitants les plus pauvres qui sont signalés par les assistants sociaux.

Françoise Godin insiste sur la réutilisation des vêtements, quel que soit leur état. Les vêtements invendus et en bon état sont envoyés aux autres antennes de la Croix-Rouge lorsqu’il y a des manques. Les tissus reçus tachés ou déchirés sont transformés en chiffons et serpillières. « Cela permet de montrer aux personnes que nos achats neufs peuvent souvent être remplacés par la réutilisation d’objets, et ainsi remédier à la surconsommation. » Les tissus inutilisables sont, eux, envoyés en déchetterie pour être broyés et servir d’isolant.

Une nouvelle clientèle jeune

Les bénévoles observent une augmentation de la fréquentation des structures de seconde main par des retraités, des parents, des enfants ou des étudiants. Des personnes de plus en plus jeunes sont venues s’ajouter à la clientèle régulière de la Croix-Rouge. Des visages nouveaux pour des enjeux neufs. La responsable fait part des conversations qu’elle a avec certains clients qui évoquent une véritable démarche de la jeunesse pour mettre fin à la surproduction textile.

Elle estime que deux tiers des personnes qui viennent acheter ne sont pas en manque de moyens, mais sont engagés. Constat positif car les bénévoles peuvent alors se mobiliser d’autant plus pour des actions humanitaires locales.

Économie et écologie

L’occasion devient un phénomène. Plus question de participer au cercle vicieux de la mode, les tendances se créent avec de la seconde main, associant créativité et économie. L’époque où s’habiller d’occasion était tabou dans la société est révolue.

Il est aujourd’hui possible de donner ses vêtements directement en caisse, par colis ou en les déposants dans des conteneurs placés en ville.

La Croix-Rouge espère pouvoir compter sur le soutien des municipalités de son secteur pour maintenir ses activités. Leur local ouvre le mercredi et le vendredi toute la journée à Decazeville et la structure est à la recherche de jeunes bénévoles motivés pour ouvrir ses portes le samedi aussi. Une autre façon d’aider la Croix-Rouge.