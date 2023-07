Campagnac. Le quine du conseil municipal des jeunes a connu un beau succès

Le conseil municipal des jeunes a organisé son quine d’été dans le but d’offrir à l’école deux jeux d’extérieur : un pour les petits et un pour les grands.

La participation a été importante avec plus de 180 personnes présentes dans la salle de danse de l’espace culturel et 150 cartons vendus pour un pointage par ordinateur. De nombreux lots essentiellement alimentaires étaient proposés avec un très beau salon de jardin comme lot principal. L’ambiance était conviviale et la buvette présentant des gâteaux faits maison a été dévalisée dès la mi-temps. En fin de tirage, Lina a remercié le public pour sa participation ainsi que les nombreux commerçants ayant fourni des lots.