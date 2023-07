Vézins-de-Lévézou. Les conseillers municipaux ont enfilé la tenue de jardinier

C’est après la fête, que Vezins revêt ses belles couleurs d’été. Le maire et plusieurs conseillers municipaux ont ainsi enfilé la tenue de jardinier-paysagiste pour mettre en place les jardinières garnies de géraniums. Disposées aux entrées du bourg, sur les murets, devant la pharmacie, la Résidence des Deux ponts, la mairie et l’épicerie, à l’Œil bleu, celles-ci sont du plus bel effet. Avec un peu d’arrosage et d’attention pour retirer les fleurs fanées, les jardinières pourront ainsi continuer à embellir le bourg jusqu’aux premières gelées.

Le fleurissement est aussi l’affaire de tous.

Les particuliers mettent également un point d’honneur à embellir leurs terrasses et leurs jardins mais aussi à veiller sur les jardinières municipales. Pour compléter le décor, au cœur du bourg, comme dans les villages, de nombreuses variétés de fleurs se côtoient, des roses trémières, des coquelicots, des asters, qui fleurissent tout naturellement et qui méritent bien que l’on ne les oublie pas.