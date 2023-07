Orages, canicule, inondations : 17 départements en vigilance jaune, dont 9 en Occitanie

Les Alpes-Maritimes restent par ailleurs en vigilance orange pour la canicule.



En plus des Alpes-maritimes, qui restent en vigilance orange canicule, Météo France a placé ce samedi 22 juillet a 16 heures 17 départements français en vigilance jaune pour la journée du dimanche 23 juillet, et ce pour différentes raisons. Les voici.

Onze départements du Sud-Ouest placés en vigilance jaune orages. Repro Centre Presse - Météo France

Orages dans le Sud-Ouest

Avec des températures atteignant dans la journée les 33°C dans les Pyrénées-Orientales et le Gard, 32°C dans le Sud-Aveyron, le Tarn et l'Aude, les risques d'orages vont devenir réels dans la soirée de dimanche et durant la nuit sur le Sud-Ouest, avec 11 départements, dont neuf d'Occitanie, placés en vigilance jaune pour les orages.

Cantal

Aveyron

Lozère

Lot

Tarn-et-garonne

Tarn

Haute-Garonne

Gers

Hautes-Pyrénées

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Cette vigilance jaune sera effective dès 20 heures sur les départements concernés.

Les orages arriveront en soirée par le sud-ouest. Repro Centre Presse - Météo France

Canicule à l'extrême sud

Quatre départements dont un d'Occitanie restent par ailleurs en vigilance jaune pour toute la journée de dimanche :

Pyrénées-Orientales

Var

Haute-Corse

Corse-du-Sud

Et donc toujours vigilance orange canicule pour les Alpes-Maritimes.

Pluies et grosse mer en Bretagne

Météo France prévoit par ailleurs des perturbations "très pluvieuses" sur le nord-ouest de la France, et notamment en Bretagne où deux départements sont placés en vigilance jaune pluie - inondations :