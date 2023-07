Vu du ciel. Votre été en Aveyron : découvrez Sauveterre-de-Rouergue, Plus beaux villages de France, une bastide et ses mystères

Tout l’été, la rédaction de Centre Presse Aveyron s’arrête dans un des Plus beaux villages de France. Aujourd’hui, c’est le village de Sauveterre-de-Rouergue, qui est mis en avant.

C’est niché à plus de trente mètres de haut qu’elle semble à son aise. À quelques pas de la fameuse place des arcades de Sauveterre-de-Rouergue, la visite menée par Régine Privat prend tout son sens. "Ce village, ce n’est pas que sa place. C’est un ensemble de plein de petits mystères qui en font son intérêt", exprime-t-elle.

Cet endroit tout particulier, c’est le clocher de la collégiale Saint-Christophe. "Quand on était petits, on adorait cet endroit et on y jouait à cache-cache", se remémore la guide. Une église qui réserve une histoire particulière, puisqu’elle fut construite en deux temps. "Elle se situait initialement en dehors des remparts", appuie-t-elle. C’est en 1388 qu’elle prend son emplacement actuel. Et ici, quelques pépites sont à observer. À commencer bien sûr par la plus grosse des trois cloches encore existantes, notée comme remarquable par le Conservatoire européen des cloches et des horloges. Datant de 1775, elle a miraculeusement survécu à la Révolution.

Mais ce n’est pas tout. "Certaines autres auraient été cachées, mais nous n’avons jamais pu les retrouver", s’interloque Régine Privat. On pourrait également citer l’histoire du dernier sonneur qui, alors que le mécanisme de la cloche a rompu, s’est retrouvé, via l’effet des masses, propulsé au sommet de l’édifice, sans avoir jamais révélé son secret pour descendre de son perchoir. Mais il ne faut trop en dire. Car ceci doit se découvrir sur place, avec tous ses sens bien aiguisés.

Sauveterre-de-Rouergue, une bastide et ses mystères

Un repère de marchands…

Car l’histoire de Sauveterre-de-Rouergue est remarquable. Aujourd’hui petit havre de paix touristique – notamment depuis sa classification parmi les Plus beaux villages de France –, la cité était autrefois un haut lieu de ce territoire que l’on nomme aujourd’hui l’Aveyron. Elle est fondée en 1281, au plein cœur du Ségala, par Guillaume de Mâcon, alors sénéchal du Rouergue au titre du roi Philippe le Hardi. L’autorité n’est que peu affirmée à cette période de l’histoire, les royaumes d’Aragon et d’Angleterre – via le duché d’Aquitaine – essayent, l’air de rien, de lorgner sur les terres du royaume de France.

C’est en quelque sorte pour marquer le coup qu’est construite Sauveterre, sous la forme d’une bastide de quatre hectares. "Le village est construit autour de sa place centrale qui doit constituer le centre marchand et, ensuite, les habitations sont reliées par des rues droites, des traverses ou autres "carrièra", présente Régine Privat. Un modèle très populaire à cette époque dans le sud-ouest de la France, avant-gardiste, qui n’est pas sans rappeler, par exemple, le plan d’urbanisme Cerdà, employé à Barcelone.

Sans oublier d’évoquer l’importance de l’eau. "Le puits central était essentiel. Et on en trouvait également à chaque croisement de rues. De même pour les habitations qui comptaient toutes des systèmes de récupération d’eau. C’était très moderne, car tout était ensuite raccordé aux douves et aux jardins situés de l‘autre côté des remparts", poursuit-elle. Car la bastide était, bien sûr, fortifiée et encadrée de tours et de fossés ayant majoritairement disparu, à l’exception de la tour de la Mérette, située à côté de la collégiale.

… Donc une riche cité

Rapidement le village prend de l’importance et devient une place forte de l’économie locale. Les marchands sont nombreux et vivent dans ces remarquables maisons en pan de bois. "L’actuelle mairie est l’une des plus belles de ce type, avec sa cour intérieure", s’émerveille Régine qui habite elle-même l‘une de ces demeures. Un ADN que conserve la cité aujourd’hui. Avec ses nombreux artisans, ou encore ses couteliers, présents depuis la fin du Moyen-Âge.

Mais le plus célèbre des Sauveterrats n’est pas marchand. Il s’agit de Jean-François de La Pérouse, célèbre officier de la marine royale française mais également explorateur, qui s’est illustré lors de la guerre de Sept ans et au moment de sa tragique expédition à travers le monde, pour le compte de Louis XVI. "Sa mère était née ici et il détenait une maison qui accueille aujourd’hui le pôle des métiers d’art. Nous sommes d’ailleurs toujours en contact avec ses descendants", précise Régine Privat. De cette époque faste, Sauveterre conserve ses portes Saint-Christophe et Saint-Vital, avec son buste doré du XVe siècle. Un patrimoine pour lequel de nombreux locaux sont mobilisés, dont Régine. "Avec l’Association pour le sauvetage du site archéologique de Sauveterre, nous conservons tous types d’objets historiques." Certains sont d’ailleurs visibles à la Maison des patrimoines, rue de la Tour.

Lors d’une belle journée ensoleillée le long du sentier d’art, d’un repas étoilé Michelin au Sénéchal, ou encore le vendredi soir, au cœur du marché de producteurs, place des arcades.