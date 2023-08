Votre été en Aveyron : des sorties culturelles entre vallées du Lot et du Célé

"Regards croisés" avec les professionnels du tourisme qui ont accepté de passer une journée au sein d’un autre territoire. C’est au tour de Magali, de l’office de tourisme de Decazeville communauté, de mettre en avant les atouts du Grand Figeac. La dernière de cette rubrique estivale.

J’ai choisi de vous parler du territoire de l’office de tourisme du Grand Figeac, vallées du Lot et du Célé pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ce territoire se situe en voisin, à l’ouest de notre destination du Pays decazevillois et vallée du Lot ; puis, il regorge de pépites patrimoniales avec notamment le classement du Grand Figeac en Pays d’art et d’histoire. Enfin, nous sommes également reliés par l’itinérance jacquaire par la via Podiensis, voie du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle (GR 65) et par l’itinérance cyclable de la vallée du Lot à vélo, la V86.

À la découverte de l’histoire de Raynal et Roquelaure

À la sortie du Pays decazevillois, en sortant de Bouillac, nous longeons la vallée du Lot pour arriver à Capdenac-Gare. La ville s’est développée avec l’arrivée du chemin de fer, au milieu du XIXe siècle et devient la plaque tournante de tout le sud du Massif central, en reliant Brive, Toulouse, Cahors, Rodez et Aurillac.

Cette étoile ferroviaire a été au centre de l’économie de la région. Ville "champignon", Capdenac-Gare va connaître un rayonnement rapide et important. Elle se distinguera par son architecture influencée par celle des grandes villes, de type haussmannien, moderniste ou art déco. Entre voyage et gastronomie, la commune se spécialisera dans l’agroalimentaire. J’ai d’ailleurs pu suivre une visite guidée insolite sur les pas de Raynal et Roquelaure par la guide conférencière Brigitte.

Sorties culturelles entre vallées du Lot et du Célé Photos - Laëtitia Berton, Jérôme Morel et Gilles Tordjeman

Cette visite commence par un parcours en ville au départ de la gare où tout a commencé et se poursuit par la visite de l’entreprise Raynal et Roquelaure. Cette entreprise au savoir-faire ancré dans le terroir et à la pointe de la modernité est aujourd’hui un fleuron dans le domaine du plat cuisiné en conserve. La visite dure environ deux heures et nous découvrons le cycle de fabrication du plat cuisiné par une galerie vitrée surplombant les installations et les ateliers. Des explications de la guide nous apprennent que Théophile Raynal, gérant du Buffet de la gare, à Capdenac, et son associé Ernest Roquelaure ont eu l’idée de mettre en boîte les plats qu’ils ont cuisinés. C’est ainsi qu’est née en 1876, la société "Raynal et Roquelaure".

La ville accueille également l’église Notre-Dame-des-Voyageurs, qui abrite d’étonnants vitraux représentant la gare, les cheminots, les trains à vapeur et wagonnets. Dans les années 1970, des vitraux d’art contemporain, créés par Marc Hénard, verrier et sculpteur d’art sacré, ont remplacé les vitraux figuratifs privilégiant ainsi la qualité des jeux de lumière. Un étonnant lieu majestueux et lumineux à ne pas manquer !

À l’abri pour veiller sur Capdenac !

D’ailleurs de Capdenac-le-Haut, site classé parmi les Plus beaux villages de France, nous jouissons d’un panorama sensationnel. De cet ancien oppidum, j’ai pu vivre une expérience extraordinaire. J’ai eu la chance de veiller sur Capdenac-Gare et la vallée du Lot ! Pendant 365 jours, une personne chaque matin et une personne chaque soir étaient invitées à veiller sur Capdenac, son monde et ses paysages depuis un objet-abri installé sur les remparts de Capdenac-le-Haut. Une heure au lever et une heure au coucher du soleil.

Sorties culturelles entre vallées du Lot et du Célé Photos - Laëtitia Berton, Jérôme Morel et Gilles Tordjeman

Il s’agit d’une performance artistique de la chorégraphe Joanne Leighton invitant les habitants à veiller sur leur ville. Je m’étais inscrite pour assurer la veille du soir, lundi 17 avril 2023 à 19 h 39. J’étais sur les lieux une demi-heure avant et j’ai pu échanger avec une bénévole de l’association Derrière le hublot à l’origine de ce projet fou ! Une pause parenthèse d’une heure dans ma journée, sans montre ni portable, où j’ai pu apprécier le paysage, le calme, ce qui se déroulait au sein de la ville, les voitures, les passants, les oiseaux même à proximité de l’objet abri. J’ai apprécié ce moment de déconnexion où, à l’issue, j’ai pu écrire sur une page du cahier, comme tous les autres veilleurs, mon ressenti et mes émotions.

Figeac avec Champollion, son marché, son offre culturelle…

En poursuivant mon chemin, je m’éloigne de la vallée du Lot pour rejoindre Figeac, sous-préfecture du département du Lot. Cette ville, nichée au creux de la vallée du Célé, témoigne d’une époque où la ville était à l’apogée de son intense activité marchande. La richesse de ses maisons à colombages, de ses palais gothiques et de ses ruelles pavées est révélatrice du Pays d’art et d’histoire. Figeac est également la ville de naissance du célèbre égyptologue Jean-François Champollion et du comédien Charles Boyer.

Elle est classée parmi Les Plus beaux détours de France et fait partie de la collection des Grands sites d’Occitanie. J’aime aller régulièrement au marché de Figeac, le samedi matin, où l’on retrouve une ambiance chaleureuse, vivante, colorée, avec les nombreux chalands et leurs produits variés venant des jardins et du terroir. La place Carnot, abritant la halle couverte, accueille de nombreux exposants et nous incite à vivre un véritable voyage dans le temps ! Les terrasses des cafés sont animées et j’apprécie de faire une pause-café sur la place Champollion.

Le musée Champollion domine la place du même nom et accueille les collections et l’immense travail de Jean-François Champollion au cœur de la grande histoire de l’écriture. On l’appelle d’ailleurs "Les Écritures du monde". Sa boutique compte de nombreux livres et objets en vente, des objets décoratifs, des affiches, des bijoux…

Il y en a pour tous les goûts ! J’ai pu suivre, l’été dernier, une visite guidée nocturne de Figeac aux flambeaux. C’est l’une des 103 visites guidées proposées par l’office de tourisme. Une visite, là encore insolite, qui nous invite à nous immerger dans la vie d’autrefois. Au carrefour de ruelles étroites de la ville, nous sont contées des anecdotes historiques, architecturales et sur de grands personnages, un autre voyage à travers le temps.

Chemin de Saint-Jacques et vallée du Lot à vélo

Avez-vous vu "Meurtres à Figeac", le téléfilm de la collection policière avec Stéphane Plaza et Samira Lachhab diffusé en 2022 sur France 3 ? Moi oui, c’était super, avec une intrigue sur la mythologie égyptienne et des pratiques ancestrales à travers les meurtres en série qui s’abattaient sur la commune du Lot et sur ses habitants. Connaissant bien Figeac et ses différentes ruelles et places, j’étais contente de les revoir sur le petit écran ! En me promenant à Figeac, une halte s’impose au Domaine du Surgié, à 2 km du centre-ville.

C’est un site naturel et préservé situé en bordure de la rivière du Célé où l’on a plaisir à se rendre en famille pour profiter de l’espace avec des jeux pour enfants, pique-niquer, ou profiter d’une petite sieste ombragée. Le domaine est également composé d’un camping, d’un restaurant et d’un espace aquatique avec des toboggans et même une piscine à vagues !

Figeac reste également une étape importante sur la via Podiensis, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR 65 avec près de 18 000 marcheurs par an. Une attractivité incontestable du territoire avec cette itinérance jacquaire complétée par l’itinérance cyclable de la vallée du Lot à vélo, la V86. Avec près de 500 km cyclables reliant Aiguillon, à la confluence de la Garonne et du canal des deux mers, au Mont Lozère remontant ainsi la rivière Lot jusqu’à sa source, soit à terme, un tracé d’environ 700 km composés d’une sélection de petites routes, de portions de voies vertes et des variantes pour la V86.

Office de tourisme du Grand Figeac, vallées du Lot et du Célé, contact au 05 65 34 06 25, site www.tourisme-figeac.com