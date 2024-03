Aveyron : 25 pompiers et quatre lances engagés une grande partie de la nuit face à un feu d’entrepôt

Les pompiers aveyronnais ont combattu un incendie qui a frappé un entrepôt à Capdenac, durant les premières heures de ce lundi 25 mars 2024.

Un feu d’entrepôt a mobilisé les sapeurs-pompiers aveyronnais durant les premières heures de ce lundi 25 mars 2024, à Capdenac-Gare.

500m² détruits

Appelé à 0h44, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) indique que l’incendie a touché la société Capraro, spécialisée dans la construction et les travaux publics. 500m² ont été ravagés par les flammes, dans un bâtiment d’une surface totale de 2000m². C'est l’atelier menuiserie et de stockage qui a été impacté par le feu.

25 pompiers, quatre lances…

Le Sdis rapporte également que ses 25 pompiers, venus de Capdenac, Figeac et Decazeville, et épaulés par quatre lances à débit variable, ont protégé une cuve de 20 000 litres de gasoil. Toujours selon les secours, il n’y a pas de blessé à déplorer et il n’y aura pas de chômage technique dans l’entreprise, la partie bureau ayant été préservée.

Intervention terminée

L’intervention est terminée, les pompiers sont rentrés dans leurs casernes respectives à 5h30, ce lundi.