"J’ai vécu la guerre, connu la Gestapo" : la bataille de Beate et Serge Klarsfeld contre l’oubli de la Shoah portée jusqu’à Rodez

Lundi 18 mars 2024, au CGR de Rodez, le couple Klarsfeld, combattant de la mémoire, a répondu à l’invitation du Département et de l’association pour la mémoire des déportés juifs de l’Aveyron. Un temps suspendu.

Quand Serge et Beate Klarsfeld sont montés sur la scène de la grande salle du CGR, les 400 personnes présentes, dont la majorité des collégiens et lycéens, se sont tues… un silence en écho respectueux à ce poids de l’histoire et à l’engagement que porte ce couple dans sa bataille contre l’oubli de la Shoah et contre l’antisémitisme. Le plus simplement du monde, avec parfois une belle dose d’humour, tous deux ont, encore une fois, raconté un peu de leur histoire. Faite de courage, de détermination et d’éclats aussi.

Comme l’histoire de cette claque de Beate Klarsfeld donnée en 1968 à Kurtz Kiesinger en plein parlement allemand. "Pour réveiller la jeunesse et les politiques allemands. On ne pouvait pas élire un nazi !" Le début d’un long combat pour ce couple âgé de plus de 80 ans. Dans cette salle du cinéma de Rodez, à chaque question posée par les jeunes, tous deux ont répondu sans détour.

Valeurs d’engagement

Faut-il avoir peur de l’antisémitisme ? "J’ai vécu la guerre, connu la Gestapo et je constate que, depuis, la lutte contre l’antisémitisme n’a pas porté de résultats extraordinaires. Mais je constate que la plupart des partis d’extrême droite en Europe abandonnent l’antisémitisme. Ils ont compris que les juifs apportent à chaque pays. Et là c’est l’extrême gauche qui devient antisémite. On a toujours eu des ennemis différents. À cause de la religion, puis de l’argent, puis pour des raisons raciales… Il y a toujours une raison. Et quand on a connu la Shoah et que l’on voit ce qu’il s’est passé le 7 octobre, je ne suis pas très optimiste. L’avenir est moins serein qu’il ne l’était".

Un message aux jeunes générations ? "Il faut une grande énergie pour éviter le dilettantisme et il est tellement important d’avoir un bon bagage intellectuel pour être libre."

Durant près de deux heures, flanqué de Simon Masbaum qui a retracé l’histoire de la déportation des juifs en Aveyron, ce sont aussi les valeurs d’engagement qui ont été mises en lumière par Serge et Beate Klarsfeld. Qui ont souligné à maintes reprises le rôle de ces "très nombreux" Français qui ont aidé les Juifs quand se dessinaient de terribles atrocités. Avec Serge et Beate Klarsfeld, c’est un couple combattant exceptionnel qui est venu lundi à Rodez. Et qui trouve son équilibre aussi dans une forme de bonheur. "Parce que le bonheur est ce qui donne de la force pour agir."