Disparition inquiétante : où est passé Krishna, un collégien de 15 ans, porté disparu depuis le 30 juin ?

Le jeune Krishna, un collégien d'environ 15 ans, est porté disparu depuis bientôt un mois dans le Rhône. La police nationale émet un appel à témoins.

Encore une nouvelle affaire de disparition inquiétante. Cette fois-ci, c'est dans la région lyonnaise, dans le département du Rhône, que la police nationale lance un appel à témoins pour retrouver un jeune garçon de 15 ans.

Il a quitté le domicile de sa tante

Il est porté disparu depuis le 30 juin 2023. Sa photo et des renseignements ont été diffusés sur les réseaux sociaux. La dernière fois que Krishna a été aperçu remonte à ce jour-là où, en fin de matinée, il a quitté le domicile de sa tante.

\ud83d\udce2 [#AppelàTémoins]

Le jeune KRISHNA a disparu depuis le 30 juin 2023. Il est susceptible de se rendre sur Paris. Si vous avez des informations utiles, merci d'informer les enquêteurs de Villefranche-sur-Saône au : \u260e\ufe0f 04.74.09.49.29

Merci pour vos RT \ud83d\udd03 pic.twitter.com/uzGmnsXtCP — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) July 25, 2023

Il pourrait se trouver à Paris

Dans l'appel à témoins diffusé, la police nationale indique que l'adolescent, habitant Limas, "est susceptible de se rendre ou de se trouver à Paris".

Le signalement

L'adolescent est de corpulence fine avec des cheveux courts et noirs, des yeux noirs. Il mesure 1,69 m et portait, au moment de sa disparition, un survêtement Foot Locker rouge avec une ligne noire sur le côté, un t-shirt orange, des baskets blanches de marque Nike et un sac bleu foncé.

Qui contacter ?

Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le commissariat de police de Villefranche-sur-Saône au 04 74 09 49 29 ou le 17.