Mur-de-Barrez. Le cyclo club du Carladez a fêté son président d’honneur

Réunis en secret à Brezons au pied du col de La Griffoul, le président Éric Argueyrolles et les cyclistes du Carladez ont imaginé un rendez-vous inattendu au restaurant local "Cayrol" dimanche 16 juillet pour fêter les 80 printemps de leur président d’honneur Jean-Pierre Oillic.

Fondateur du club barrézien après avoir pratiqué le cyclotourisme dans un grand club parisien pendant sa carrière professionnelle, Jean-Pierre Oillic n’a cessé de se dévouer pour développer le cyclotourisme du Carladez.

Passionné et bénéficiant d’une notoriété à la Fédération et auprès des cyclo clubs aveyronnais, cantaliens, parisiens et monégasques Jean-Pierre Oillic a fait pratiquer le cyclotourisme à beaucoup de gens et crée un groupe de cyclos qui se renouvelle et perdure dans le temps. Avec les maillots aux couleurs "monégasques" et l’ambiance de camaraderie et de solidarité qu’il a créée il a fait connaître les beautés et particularités du Carladez, de l’Aubrac et de la Viadène en local et sur toutes les routes de France. À l’hommage adressé à J.-P. Oillic le Cyclo club a associé son acolyte et fidèle ami Pierre Miquel également dévoué au développement du Club.

Cette cérémonie se poursuivra aux prochaines "Grimpettes" le 6 août au départ de Brommat où sont attendus plus de 100 cyclotouristes dont la majorité connaît bien son créateur. Les Grimpettes parcourront de nouveau cette année les routes des Fromages sous l’égide de "Jeune Montagne" avec un passage obligé à Laguiole et le prochain 15 août s’organisera une concentration cyclo à la fromagerie de Thérondels.