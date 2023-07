Luc-la-Primaube. Gros engouement populaire pour les rendez-vous festifs de juillet

Dans le cadre des fêtes traditionnelles de juillet, la municipalité de Luc-la-Primaube a organisé une grande soirée festive sur la place de l’Étoile.

Une soirée qui a débuté sous un ciel azur par un marché gourmand auquel participait une quinzaine de commerçants ambulants qui ont permis au nombreux public de se restaurer avec des spécialités telles que plats cuisinés, tripous, aligot, truffade, crêpes, gaufres, grillades de veau bio, escargots farcis, moules-riz, fromages de chèvres bio, pâtisseries, glaces, vin rouge, rosé, ratafia…

La buvette étant assurée par les licenciés de Luc Primaube Gym présidée par Gérard Caumes. Pas de 14-Juillet sans son bal populaire.

Il revenait à Gilles Saby et à sa formation d’animer cette soirée et d’inviter les danseurs à guincher sur le parquet jusqu’aux premières heures de l’aurore en interprétant des grands succès de la variété française, tango, paso, marche, valse, brise pied, bourrées… Mais aussi des séries ambiance. Lors de cette manifestation qui a connu un énorme succès, dans le cadre de la démarche écocitoyenne, des gobelets réutilisables étaient utilisés et plusieurs zones étaient à la disposition du public pour le tri des déchets.