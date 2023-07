Alrance. Les enfants du centre de loisirs ont visité la bibliothèque

Le centre de loisirs, géré par Familles rurales, a pris ses marques dans la cour de l’école publique Eugène-Viala depuis le 10 juillet. Ouvert du lundi au vendredi inclus de 7 h 30 à 18 h 30 il accueille 16 petits de 3 à 5 ans et 24 primaires de 11 et 12 ans mais leur nombre fluctue en fonction des disponibilités des parents. Quatre monitrices sont là pour les occuper, les faire jouer et surveiller le repas de midi : Gisèle, Marie, Clotilde et Gwenaëlle aidées d’Isabelle, l’ATSEM de l’école venue en renfort.

Les plus petits sont allés à la bibliothèque choisir des albums et écouter de belles histoires que la conteuse Michèle avait choisies à leur intention. Les grands iront aussi à leur tour choisir documentaires, romans ou BD, mais le centre aéré fermera ses portes le 11 août. Par la suite il ouvrira à nouveau à chacune des vacances scolaires, pendant la 2e semaine des vacances.

Quant à la bibliothèque, elle est ouverte à tout le mercredi et le samedi de 10 heures à midi dans les locaux de l’agence postale, rue de la Confrérie.