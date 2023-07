Tour de France féminin : ces coureuses qui font briller l'Aveyron dans les pelotons

En Aveyron, la pratique du cyclisme par les femmes n’est pas encore forcément très répandue. Ce qui n’empêche pas celles qui en font, quelle que soit la discipline d’ailleurs, de s’illustrer au plus haut niveau. Focus sur quatre d’entre elles, à quelques heures de l'arrivée du peloton du Tour de France féminin à Rodez.

Marine Cabirou

Marine Cabirou. Midi Libre - Maxime Cohen

Le 8 juillet, Marine Cabirou a tourné les projecteurs vers Millau et l’Aveyron. Quatre ans après son premier titre de championne de France de VTT descente, la cycliste de la cité du gant a récidivé à la station des Arcs, en Savoie. "Ça fait toujours plaisir (de gagner) mais c’est moins émotionnel que la première fois", reconnaissait-elle toutefois après son nouveau sacre. Mais qu’importe, pour l’Aveyronnaise, celui-ci vient récompenser une saison pleine, a contrario de la précédente, marquée par une triple fracture des vertèbres lors d’une course… Ce qui ne l’a finalement pas empêchée de revenir au plus haut niveau et de pointer actuellement au 6e rang de la coupe du monde.

Angèle Dominicé

Angèle Dominicé. Repro CP - Repro CP

Elle fait partie de l’avenir du cyclisme féminin aveyronnais. Et plus précisément de celui du VTT. Bien qu’elle n’ait que 15 ans, la Laissagaise licenciée au Vélo club Rodez, Angèle Dominicé, se fait déjà remarquer partout où elle passe. Déjà sur la scène régionale, où elle a remporté les quatre derniers titres, dont l’ultime au mois de juin. Mais aussi sur le plan national, où elle vient de signer une 10e place au championnat de France. "Je suis contente de ce résultat. Je me sentais vraiment bien sur cette course", rapporte la jeune coureuse. Une performance qui tombe à point nommé, au vu de ses récentes déceptions : "Le bilan de ma saison est assez mitigé… J’ai eu des problèmes sur des manches de coupe de France et je n’ai donc pas pu faire les résultats que j’aurais espérés. Sur certaines, je n’avais pas la forme, et sur d’autres, j’ai eu quelques soucis techniques."

Pauline Sabin-Teyssèdre

Pauline Sabin-Teyssèdre. Repro CP - Repro CP

Pauline Sabin-Teyssèdre est très certainement l’une des cyclistes aveyronnaises les plus connues et reconnues. Il faut dire que son palmarès multidisciplinaire parle pour la Ruthénoise. Route, VTT, cyclo-cross : Sabin-Teyssèdre a gagné sur tous les terrains. Que ce soit en France ou à l’international. Et ce, encore dernièrement, à 41 ans, puisqu’elle s’est adjugé le titre de championne de France masters dames il y a deux semaines : "Ce n’était absolument pas mon objectif, car, ayant une licence élite, je ne pensais pas pouvoir prétendre à ce titre." Un lot de consolation pour elle, puisqu’elle n’a justement pas pu défendre crânement ses chances dans la catégorie élite de ce "France", à cause d’une chute sur l’épreuve suisse Jura bike en mai ayant entraîné un lourd trauma crânien et donc perturbé sa préparation...

Éloïse Bec

Éloïse Bec. Repro CP - Repro CP

Aujourd’hui, Éloïse Bec ne fait plus partie des pelotons cyclistes. Mais elle les connaît comme sa poche. La Ruthénoise, licenciée entre ses 4 et 18 ans au VCR, s’est fait un nom sur piste et sur route. "J’ai plusieurs titres de championne Midi-Pyrénées dans les deux disciplines et plusieurs podiums au championnat de France. Et j’ai une médaille (de bronze, en junior en 2011, NDLR) aux Europe", narre celle qui a mis un terme à sa carrière quatre ans plus tard.