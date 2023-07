Les routes fermées entre le Lot et l'Aveyron

Plusieurs routes départementales sont dédiées aux coureuses ce mercredi :

RD 911 : entre Villefranche-de-Rouergue et Cahors de 14 h 30 à 15 h 30 ; RD 922 : entre Villefranche-de-Rouergue et Figeac de 15 h à 16 h ; RD1 : entre Villefranche-de-Rouergue et Rignac de 15 h 30 à 17 h ; R997 : entre Rignac et Colombiès de 16 h à 17 h 30 ; RD 85 : du carrefour avec la RD 997 au pont des Planques de 16 h à 17 h ; RD 57 : du pont de Planques à Moyrazès ; RD 67 : entre Moyrazès et Rodez