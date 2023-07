Tour de France féminin : routes fermées à la circulation, stationnement interdit, comment se déplacer à Rodez ce 26 juillet ?

Le Tour de France féminin arrive en Aveyron pour deux jours. Les coureuses sont attendues à Rodez à 17 h. Circulation et stationnement risquent d'être perturbés.

Un an après le passage de la Grande Boucle masculine, cette fois-ci, c'est le Tour de France féminin qui fait étape à Rodez. Ce mercredi 26 juillet 2023, le Piton sera la ville arrivée de la quatrième étape de la compétition partie dimanche 22 juillet de Clermont-Ferrand.

Le peloton s'élancera à 12 h 40 de Cahors (départ fictif à 12 h 25) pour 177,5 km à l'occasion de la quatrième étape qui conduira les coureuses jusqu'en Aveyron.

Où le stationnement est-il interdit ?

Le stationnement est interdit depuis midi, ce mardi 25 juillet 2023 et jusqu'au mercredi 26 juillet, 23 h sur le parking du pré Lamarque, le parking Val de Bourran, l'avenue de Saint-Pierre et les contre-allées de l’avenue Jean-Monnet (elles sont réservées pour les bus des équipes).

Où est-il interdit de circuler ?

La circulation sera interdite ce mercredi 26 juillet sur l'avenue de Saint-Pierre, ce mercredi 26 juillet de 5 h 30 à 22 h.

De 14 h à 16 h, les sportives des clubs Ruthénois feront la montée de l’avenue Saint Pierre par équipe, puis arrivée des coureuses du Tour vers 17 h.