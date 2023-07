Tour de France féminin : le tracé de l'étape Cahors-Rodez vu par l'Aveyronnaise Pauline Sabin-Teyssèdre

La multiple médaillée mondiale ruthénoise, notamment en cyclo-cross, décrypte le parcours que s’apprête à emprunter le peloton. Des routes qu’elle connaît, évidemment, sur le bout des doigts.

"Cahors-Rodez va être une très belle étape, mais qui ne sera pas facile, de par sa distance et tout le dénivelé positif sur les 90 derniers kilomètres".

Voici le parcours de l'étape entre Cahors et Rodez. Document - Tour de France

L’organisatrice, Marion Rousse, promettait l’enfer aux coureuses lors de cette "étape de tous les dangers" : Pauline Sabin-Teyssèdre, l’habituée des lieux, confirme. Rien ne sera simple pour les quelque 140 partantes du jour.

Des côtes "plutôt difficiles"

Un quatrième rendez-vous sur le Tour 2023 qui, selon la cycliste aveyronnaise, devrait plutôt convenir aux grimpeuses. Notamment à cause des côtes "plutôt difficiles" de Colombiès (3e catégorie ; 6,5 km à 4,2 %) et de Moyrazès (2e ; 4,6 km à 5,5 %). Sans oublier le final dans la côte Saint-Pierre. Le pronostic de Pauline Sabin-Teyssèdre ?

"L’Italienne Élise Longo Borghini !" Même si elle l’avoue, "elle aimerait bien voir la Française Morgane Coston aux avant-postes" aujourd’hui.

Une 5e étape "plus facile"

Demain, entre Onet-le-Château et Albi, en revanche, le profil "paraît bien plus facile" pour la licenciée du Vélo-club Rodez, bien qu’elle l’estime usant pour les organismes. "Là, des Françaises comme Évita Muzik ou Juliette Labous (les deux premières tricolores au classement général ce matin, NDLR) peuvent faire partie des prétendantes à la victoire", envisage Pauline Sabin-Teyssèdre.

"Deux très beaux parcours"

"Je l’espère vraiment, même si les leaders actuelles belges et hollandaises ne vont pas leur laisser beaucoup d’espoirs…" Quoi qu’il en soit, "il y aura plus de suspense pour la victoire" que la veille, tant le caractère accidenté de la fin de l’étape entre Cahors et Rodez pourrait restreindre les chances de succès aux seules favorites au maillot jaune.

En tout cas, que ce soit cet après-midi pour l’arrivée du peloton dans le département ou demain pour son départ vers le Tarn, Sabin-Teyssèdre pronostique de grandes et belles étapes.

Du grand spectacle

"Ce sont deux très beaux parcours où il y aura beaucoup occasions d’attaquer, car les bosses sont nombreuses et peuvent convenir aux baroudeuses", analyse la cycliste du Piton pour conclure. De quoi promettre un grand spectacle sur les routes aveyronnaises pendant deux jours. Pour le plus grand plaisir des amateurs de la petite reine.