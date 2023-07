Cyclisme : après deux jours en Aveyron, Lotte Kopecky reste en jaune sur le Tour de France féminin

Jeudi 27 juillet, le peloton a quitté le département depuis Onet, direction le Tarn et Albi. Une étape conclue par une victoire de l’Allemande Ricarda Bauernfeind en solitaire. Après deux jours en Aveyron, la tête du général reste inchangée.

Lotte Kopecky n’était pas assurée de conserver son maillot jaune après les deux étapes aveyronnaises de ce Tour féminin 2023. Surtout au vu de la complexité du parcours entre Cahors et Rodez, mercredi. Mais, malgré une frayeur ce jour-là, la coureuse néerlandaise de la SD Worx s’est finalement assurée de porter le haut le plus convoité de la planète cyclisme vendredi, pour une cinquième journée consécutive. L’étape de jeudi entre Onet-le-Château et Albi ne lui ayant pas posé de problème.

Si elle devait initialement se muer en équipière de luxe, afin de permettre à Lorena Wiebes de remporter son deuxième sprint de la semaine, l’abandon de cette dernière avant le départ, pour cause de problèmes digestifs, a changé la donne. Il n’en fallait pas tant à l’Allemande de 23 ans, Ricarda Bauernfeind, pour s’envoler, seule, et remporter à la surprise générale, vu son profil de grimpeuse, la plus grande victoire de sa jeune carrière… sur le plat albigeois.

Un succès populaire au départ d'Onet

Mais son succès, l’Aveyron ne l’a pas vu, le peloton ayant quitté le département juste après Najac au bon milieu de l’après-midi. Pas de quoi frustrer les spectateurs venus nombreux au bord des routes ou au départ d’Onet non plus. Dès 11 heures, ils étaient déjà sur le qui-vive, prêts pour l’ouverture de la fan zone à l’Athyrium.

Et une fois dedans, c’en était parti pour trois heures d’animations, dont une démonstration du multiple champion du monde de trial Marc Vinco, avant le départ fictif des coureuses. Et quatre après. Sans oublier, bien évidemment, la présentation des différentes équipes sur le podium castonétois, dont celles des Françaises Juliette Labous et Évita Muzik, particulièrement plébiscitées par la foule. Tout comme la SD Worx de Lotte Kopecky, qui repart d’Aveyron comme elle y est arrivée. En jaune.