Tour de France féminin en Aveyron : découvrez les routes qui seront fermées à la circulation et les heures à éviter ce 26 juillet

Le Tour de France féminin débarque en Aveyron ce mercredi 26 juillet. Le passage des cyclistes va fortement perturber le trafic. Voici comment circuler.

Un Tour et ça repart ! Un an après avoir accueilli le Tour de France masculin, à Rodez, l’Aveyron est à nouveau le terrain de jeu de la plus grande épreuve cycliste de la planète. Pourtant, ce ne sont pas les hommes qui auront droit aux acclamations du public mais bien leurs homologues féminines.

Deux étapes en Aveyron

Dans le cadre de l’édition 2023, le Tour de France Femmes passe deux jours dans notre département. Ce mercredi 26 juillet 2023, à l’occasion de la quatrième étape, les coureuses s’élanceront du Lot et de Cahors et rejoindront Rodez au cours d’une étape de 177 km.

Le profil de la quatrième étape entre Cahors et Rodez. Document - Tour de France

177 km entre Cahors et Rodez ce 26 juillet

Avant son arrivée dans la cité ruthénoise, le peloton effectuera un passage par Villeneuve-d’Aveyron, Rignac et Limayrac, et grimpera les côtes de Colombiès, de Moyrazès, de Lavernhe et celle de Saint-Pierre.

Voici les axes à éviter

Plusieurs axes de circulation seront perturbés ce mercredi 26 juillet.

RD 911 : entre Villefranche-de-Rouergue et Cahors de 14 h 30 à 15 h 30

RD 922 : entre Villefranche-de-Rouergue et Figeac de 15 h à 16 h

RD1 : entre Villefranche-de-Rouergue et Rignac de 15 h 30 à 17 h

R997 : entre Rignac et Colombiès de 16 h à 17 h 30

RD 85 : du carrefour avec la RD 997 au pont des Planques de 16 h à 17 h 30

RD 57 : du pont de Planques à Moyrazès

RD 67 : entre Moyrazès et Rodez