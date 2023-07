Tour de France féminin à Onet-le-Château : fan zone, trajet des cyclistes, animations... Tout savoir sur la journée de fête !

Tout ce qu'il faut savoir sur les animations du 27 juillet !

Rendez-vous jeudi 27 juillet sur le parvis de l’Athyrium à partir de 11 heures, pour découvrir toutes les animations mises en place dans la fan zone (entrée gratuite) : animations partenaires et cadeaux pour tous, direct de la course sur écran géant, piste d’apprentissage du vélo, parcours draisienne, show de vélo, gravage gratuit, parking vélo surveillé et restauration sur place.

Informations pratiques