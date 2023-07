Tour de France féminin : découvrez les horaires de passage de la caravane et des coureuses en Aveyron ce 26 juillet

Mercredi 26 juillet, le Tour de France féminin fera escale pour la première fois de son histoire en Aveyron. Cette quatrième étape, qui partira de Cahors et arrivera à Rodez, s'élancera à 10h15 avec le départ de la caravane. Voici les horaires de passage des véhicules publicitaires, avant celui des coureuses.

En s’élançant de Cahors à 10 h 25 mercredi 26 juillet, la caravane du Tour de France féminin et ses 17 marques devraient passer la frontière aveyronnaise aux alentours de 13 h 30, à Martiel. Les spectateurs postés à Villeneuve verront le spectacle commencer à 13 h 56. Puis la caravane passera à Rignac à 14 h 47, dans la côte de Moyrazès à 15 h 50, dans celle de Lavernhe à 16 h 13 et elle arrivera à Rodez à 16 h 41.

Arrivée à Rodez vers 17 h 15

Le départ fictif de cette quatrième étape entre Cahors et Rodez (177,1 kilomètres) sera quant à lui donné à 12h25 dans la cité cadurcienne. Et après 92 kilomètres dans le Lot, le peloton professionnel arrivera en Aveyron vers 15 heures. Voici les horaires de passage approximatif (en fonction de la vitesse de course) des coureuses dans les villages du département :

- Villeneuve : 15 h 30.

- Lanuéjouls : 15 h 50.

- Rignac : 16 h 10.

- Côte de Colombiès : 16 h 25.

- Limayrac : 16 h 35.

- Pomiès : 16 h 45.

- Côte de Moyrazès : 16 h 55.

- Côte de Lavernhe (Druelle-Balsac) : 17 h 05.

- Les Landes (Olemps) : 17 h 15.

- Côte Saint-Pierre de Bourran (Rodez) : 17 h 17.