Onet-le-Château : une randonnée à vélo sur les traces du Tour de France féminin

Une rando route teaser Tour de France féminin s’est déroulée en amont du passage du Tour de France féminin à Onet.

Ce dimanche, l’Union cycliste rouergate en partenariat avec la Ville d’Onet-le- Château a organisé la randonnée "Cyclo promotion féminines Onet-le-Château Tour de France féminin", pour créer une animation autour de cet évènement qui fera étape dans notre commune le 27 juillet ! Une quarantaine de cyclistes des clubs du Ruthénois (UCR Onet-le-Château, Vélo Club Rodez et Vélo 2000 Onet) et bien sûr des particuliers, ont été accueillis avec café et fouace, avant de s’élancer sur le 35 km pour 9 d’entre eux et sur le 62 km pour les autres, pour une belle sortie dominicale tout autour de la commune.

Au retour, boisson et ravitaillement attendaient les sportifs, une "prolongation" de la course très conviviale et particulièrement appréciée par les coureurs, vu la température ambiante. Tous ont également reçu en souvenir un tee-shirt jaune floqué Tour de France féminin, étape d’Onet. Pour mémoire les professionnelles feront étape à Rodez le 26 juillet et prendront le départ de la 5° étape à Onet le lendemain, en direction d’Albi et elles vous donnent rendez-vous sur le parvis de l’Athyrium, dès 11 heures, pour découvrir les animations organisées dans la fan-zone (gratuit et ouvert à tous) et assister à la retransmission de l’étape du jour sur écran géant.

D’autre part, le départ fictif des professionnelles du jeudi 27 juillet, sera suivi jusqu’au départ réel par les féminines des clubs et les individuelles (licenciée ou pas) qui le souhaitent. Après le départ réel, une boucle depuis La Primaube, permettra aux locales de revenir au point de départ.

Pour tout renseignement, contacter l’UCR au 06 07 67 43 89, au 06 86 35 67 21 ou encore au 06 23 42 88 55.