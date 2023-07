Tour de France féminin : écran géant, randonnée, fanzone... Le point sur les animations prévues à Onet-le-Château

Ce qu'il faut savoir avant le départ de la cinquième étape du Tour depuis Onet-le-Château.

Vous êtes toutes et tous attendus, avec Zwift et Suez, ce 27 juillet à partir de 11 heures sur le Parvis de l’Athyrium, pour profiter de toutes les animations gratuites qui se dérouleront sur la Fanzone à partir de 11 h et jusqu’à 18 heures (animations partenaires et cadeaux pour tous, piste d’apprentissage du vélo, parcours draisienne, show de vélo, gravage gratuit, parking vélo surveillé et restauration sur place…).

Le départ sur écran géant

Vous pourrez également suivre sur écran géant le départ des professionnelles qui s’élanceront pour leur 5e étape, en direction d’Albi. Une étape qui partira à 14 h 10 du boulevard des Capucines, traversera le pont des Quatre-Saisons, passera sur la route d’Espalion et empruntera l’avenue de Bamberg, en direction de Rodez, pour un périple de 126 kilomètres, jusqu’à Albi.

Une rando pour suivre les professionnelles

Vous pouvez enfin participer à la randonnée FDJ sur les routes du Tour de France Femmes avec Zwift et suivre le peloton du Tour de France Femmes, sur le début de l’étape Onet-le-Château – Albi. Encadrée et accompagnée par les ambassadrices FFC, cette randonnée de 34 kilomètres s’adresse aux personnes adultes et de tous niveaux de pratique : débutant ou expert, vous y serez les bienvenu(e) s ! Cependant la randonnée est limitée aux 100 premiers inscrits.

Un maillot est offert à chaque participant et l’inscription est gratuite. La remise des maillots se déroulera de 12 h à 13 h 30 dans la Fan Zone du Tour de France, sur le parvis de l’Athyrium et le départ de la randonnée est à 14 h 20 (port du casque obligatoire, tous vélos autorisés).

Info et résa. sur sportsnconnect.com