DIRECT. Tour de France féminin : dernier jour en Aveyron, en route pour l'étape entre Onet-le-Château et Albi

Les routes à éviter pendant la 5e étape

Plusieurs routes vont être fermées à la circulation lors du passage des coureuses entre Onet-le-Château et Albi (Tarn). Voici les secteurs à éviter et à quelle heure :

Fermeture de l'échangeur d'Olemps de 13 h 30 à 15 h ; Fermeture de l'échangeur Marago de 14 h à 15 h ; RD 911 : entre Baraqueville et Rieupeyroux de 14 h 30 à 15 h 30 ; RD 39 : entre Rieupeyroux et La Fouillade de 15 h à 16 h ; RD 922 : entre Sanvensa et La Fouillade de 15 h à 16 h ; RD 39 : entre La Fouillade et Najac de 16 h à 16 h 30 ; R 594 et RD 47 : de Najac à la sortie du département de 16 h à 17 h.