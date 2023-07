Tour de France féminin, Onet-le-Château - Albi : routes fermées à la circulation, heures à éviter, stationnement, animations, ce 27 juillet

Le Tour de France féminin poursuit sa route en Aveyron ce jeudi 27 juillet. Le passage des cyclistes va fortement perturber le trafic. Voici comment circuler.

Un Tour et ça repart ! Un an après avoir accueilli le Tour de France masculin, à Rodez, l’Aveyron est à nouveau le terrain de jeu de la plus grande épreuve cycliste de la planète.

Pourtant, ce ne sont pas les hommes qui auront droit aux acclamations du public mais bien leurs homologues féminines.

A lire aussi : Cyclisme : l'Aveyron prêt à découvrir le Tour de France féminin, découvrez le profil des deux étapes

Onet-le-Château - Albi (126,1 km) ce 27 juillet

Dans le cadre de l’édition 2023, le Tour de France Femmes passe deux jours dans notre département. Ce mercredi 26 juillet 2023, à l’occasion de la quatrième étape, les coureuses ont parcouru 177,1 km entre Cahors et Rodez.

Ce jeudi 27 juillet 2023, pour la cinquième étape, les coureuses s'élanceront d'Onet-le-Château et rejoindront Albi.

Onze ans après avoir accueilli un départ d’étape de Paris-Nice, Onet-le-Château figure pour la première fois sur la carte du Tour de France. Jamais la cité castonétoise n’a été ville départ ou arrivée sur la Grande Boucle.

Jeudi 27 juillet, les premiers coups de pédale seront donnés devant l’Athyrium (départ à 14 h), avenue des Capucines. Le parcours prévoit ensuite de prendre la route d’Espalion en direction de Rodez.

Le profil de la cinquième étape entre Onet-le-Château et Albi. Document - Tour de France

Dans le chef-lieu, les cyclistes vont arpenter l’avenue de Bamberg, remonter l’avenue des fusillés pour déboucher avenue Tarayre, avant d’emprunter l’avenue de Montpellier, pour cheminer le long de l’Aveyron, via Le Monastère et La Mouline. La route s’élève ensuite pour passer par Olemps, Luc et Baraqueville.

Le peloton continue d’aborder un parcours vallonné, qui passe par Moyrazès, Boussac, Colombiès, Rieupeyroux et La Fouillade, avant la première difficulté répertoriée, la côte de Najac.

Trois kilomètres plus loin, après être passé au Buguet et à Saint-Salvary, le peloton quitte les routes de l’Aveyron pour rejoindre le Tarn-et-Garonne, à un peu moins de 50 kilomètres de l’arrivée, à Albi.

En pratique

Sécurisation : fermeture du boulevard des Capucines depuis le 26 juillet (du rond-point des Capucines à la Maison de Santé) et le 27 juillet depuis 5 h à l’intersection du boulevard des Capucines-rue des Hortensias jusqu’à la route de Sévérac.

Les voies empruntées par la course seront fermées à la circulation, uniquement durant le passage des cyclistes de 13 h 30 à 14 h 30.



fermeture du boulevard des Capucines depuis le 26 juillet (du rond-point des Capucines à la Maison de Santé) et le 27 juillet depuis 5 h à l’intersection du boulevard des Capucines-rue des Hortensias jusqu’à la route de Sévérac. Les voies empruntées par la course seront fermées à la circulation, uniquement durant le passage des cyclistes de 13 h 30 à 14 h 30. Le stationnement sera interdit sur les voies empruntées par la course toute la journée. Enfin, les parkings de l’avenue des Glycines et ceux situés avant le boulevard des Capucines, sont conseillés.



sera interdit sur les voies empruntées par la course toute la journée. Enfin, les parkings de l’avenue des Glycines et ceux situés avant le boulevard des Capucines, sont conseillés. Les animations : rendez-vous ce jeudi matin sur le parvis de l’Athyrium à partir de 11 heures, pour découvrir toutes les animations mises en place dans la fan zone (entrée gratuite) : animations partenaires et cadeaux pour tous, direct de la course sur écran géant, piste d’apprentissage du vélo, parcours draisienne, show de vélo, gravage gratuit, parking vélo surveillé et restauration sur place.

Voici les axes à éviter

Plusieurs axes de circulation seront fermés et perturbés ce jeudi 27 juillet.

Fermeture de l'échangeur d'Olemps de 13 h 30 à 15 h

Fermeture de l'échangeur Marago de 14 h à 15 h

RD 911 : entre Baraqueville et Rieupeyroux de 14 h 30 à 15 h 30

RD 39 : entre Rieupeyroux et La Fouillade de 15 h à 16 h

RD 922 : entre Sanvensa et La Fouillade de 15 h à 16 h

RD 39 : entre La Fouillade et Najac de 16 h à 16 h 30

R 594 et RD 47 : de Najac à la sortie du département de 16 h à 17 h