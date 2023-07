Tour de France féminin : les décisions sont prises… dans un camion aveyronnais !

Alors que le Tour de France masculin a laissé place à celui des femmes, les commissaires restent des acteurs importants de la course. Focus sur une autre histoire du Tour, qui porte un bout d’Aveyron.

Lorsque la course du Tour de France bat son plein, les cyclistes sont vus par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde. Ces chiffres mirobolants mettent aussi une pression sur les personnes de l’ombre, qui veillent à la bonne organisation de la Grande Boucle. C’est le cas du côté des décisions sportives, a avec les commissaires de course. Leur rôle est de signaler et réfléchir à d’éventuelles pénalités concernant toutes les infractions commises par des coureurs ou des équipes tout au long de la compétition.

Un camion entièrement préparé en Aveyron

Pour ce faire, ils disposent de nombreuses caméras, leur permettant de juger les situations depuis leur fourgon vidéo situé à l’arrivée. Et ce camion est made in Aveyron ! Entièrement préparé par Les cargos routiers (LCR) Events, une entreprise d’événementiel basée à Nuces. Les télévisions, le mobilier mais aussi les outils installés pour les commissaires ont été entièrement préparés par la société aveyronnaise. Le véhicule peut donc accueillir l’équipe de commissaires de l’Union cycliste internationale (UCI), qui régit les Tour de France masculin et féminin. Mais il a aussi été loué par la fédération internationale à l’LCR pour une durée de quatre ans, afin que ce fourgon soit présent sur certaines des presque 200 courses du calendrier UCI. Le véhicule est d’une grande importance, voire indispensable, car il permet, grâce à sa grande taille d’accueillir, plusieurs écrans permettant aux sept angles de caméras d’être inspectés pour prendre les décisions les plus justes.

Et le fourgon est d’ailleurs de passage à Rodez aujourd’hui, avec l’arrivée de la quatrième étape du Tour de France féminin. Il repartira demain d’Onet-le-Château. Et ce n’est pas la dernière fois qu’on pourra apercevoir un véhicule de l’entreprise du Vallon : des camions LCR pourraient être de la partie aux Jeux olympiques de Paris, l’été prochain.