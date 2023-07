Lestrade-et-Thouels. Clap de fin de championnat pour les quilleurs

Le championnat de l’Aveyron quilles de 8 par équipes débuté le 16 avril s’est terminé le 25 juin à Luc pour la Ligue, le 2 juillet à Arvieu pour le District Levézou et les 8 et 9 juillet à Lassouts pour les Jeunes et Féminines. Le dimanche 23 juillet sur le terrain du Monastère avaient lieu les Individuels pour le District Levézou. Cette saison, la météo et ses caprices n’ont pas facilité la tâche des organisateurs. Les week-end ont parfois été denses entre rattrapages le vendredi soir de manches précédemment annulées et manche de championnat le dimanche. Malgré cela, toutes ont pu être jouées. Au terme de cette saison les deux équipes Angles Jérôme et Lecouls Maxime évoluant en Ligue/Essor ont assuré leur maintien. Ces deux équipes ont disputé la coupe de l’Aveyron le 30 juin à Inières, c’est la quadrette composée de Maxime, Sébastien, Thibaut et Brice qui l’a emportée avec un total de 604 quilles. Cette victoire, une première dans l’histoire du club est très certainement un clin d’œil à Francis. Les 4 équipes évoluant en série n’ont pas démérité de par leurs résultats : en 2ème série Boudes 12°, Frayssinet 14° - en 3ème série : Trémolières 12° et Frayssinhes 16°. A l’issue de la finale des jeunes et féminines à Lassouts, la doublette composée de Pierrette et Danielle est montée sur la 3ème marche en 3ème série ; la doublette Alex et Marina termine 13ème en 4ème série. Les vétérans et super vétérans ont également disputé leur championnat individuel en 5 manches dont la finale à Gages le 8 juillet. Quant aux jeunes évoluant en école de quilles, la finale par équipe s’est déroulée le 17 juin à Magrin et individuelle le 24 juin à Séverac d’Aveyron. Félicitations à tous ces compétiteurs qui portent dignement les couleurs du club sur les différents terrains aveyronnais. Les travaux de terrassement du futur terrain de quilles de la commune se poursuivent, une réunion sera programmée début septembre pour préparer les travaux d’aménagement.