Défi relevé avec brio pour cette première espalionnaise

Tout était réuni pour que cette première soit une belle fête.

Une organisation et une énergie sans faille de la part de l’association "Cap Mômes", ses bénévoles et ses partenaires, le cadre idyllique du foirail, la diversité des animations proposées par les artistes et une météo clémente.

Quelques chiffres

Vendredi, pour la journée dédiée aux institutions, on a recensé plus de 1 200 enfants, 120 animateurs, 30 centres de loisirs et 1 500 chocolatines distribuées !

Samedi, lors de la journée dédiée au public, plus de 3 200 visiteurs, 16 compagnies d’artistes, 36 représentations, 8 points de restauration… Et 150 bénévoles sur la semaine !

Il faut dire que les organisateurs ont "tout donné" pour la réussite de cette première édition à Espalion ce, depuis le passage de relais avec la Primaube voilà plus d’un an. Les moyens mis en œuvre pour la réussite de ce festival sont éloquents : de nombreux décors posés tout au long du foirail, 12 scènes, 45 barnums, 2 chapiteaux, 360 m de barrières, plusieurs parkings, dont un dédié aux personnes handicapées, des toilettes sèches, des poubelles réparties sur tout le foirail, sans compter des espaces de repos pour les enfants, un poste de secours et des ateliers créatifs pour le plus grand bonheur des enfants… Un public respectueux de son environnement

Le comportement exemplaire des familles, très respectueux du lieu et de sa propreté, a été très apprécié par les organisateurs.

Institutions, partenaires et sponsors

Plus de 150 partenaires et sponsors ont répondu présents, que ce soit pour une aide financière ou logistique comme la mise à disposition de locaux, des prêts de matériel et des moyens de transport.

Le FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative), la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère, la région Occitanie, le département de l’Aveyron, la mairie d’Espalion et tout particulièrement ses services techniques, ont apporté une aide plus que précieuse pour la réussite de ce premier festival.

Un site idyllique

Le public interrogé en sortie de festival et ne connaissant pas le foirail a unanimement salué la beauté et la fraîcheur du lieu.

Beaucoup de félicitations également pour la qualité et l’organisation du festival !

Des engagements respectés

L’association "Cap Mômes" s’était engagée sur certaines valeurs : des familles détendues, des enfants heureux avec des espaces pour jouer et pour se reposer, des spectacles de qualité adaptés au jeune public, des restaurateurs locaux soucieux de leur impact écologique… Tous ces engagements ont été relevés avec brio.

Vivement l’année prochaine !