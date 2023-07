Aveyron : malvoyant, Quentin s’engage par le sport pour la vie et le partage

Un raid pyrénéen de 427 km en tandem pour promouvoir le don de la moëlle osseuse.



Avec La Sapaudia 65, Quentin Couillart, malvoyant habitant le Marcillacois, a relevé avec Juliette Adam, sa pilote depuis plus de 2 ans, le défi cycliste de la 3B dans les Pyrénées en ralliant Argelès-Gazost à Bayonne, un aller-retour de quelque 427 km.

"Après 3 mois d’entrainement dans le Vallon avec Laurent, Thomas et mon père sur un tandem "revisité" par Ben à St-Cyprien, deux sorties de reconnaissance avec les Sapaudiens des Pyrénées, on était prêt ! Enfin presque…", résume, non sans humour Quentin.

Si cette épreuve non-stop de 427 km avec ses 4 300 m de dénivelé positif, s’est déroulée dans une magnifique ambiance de bienveillance et de partage, les conditions climatiques ont été parfois très difficiles pour cette caravane de 130 participants (dont huit tandems), de 90 bénévoles et de 30 motards.

Mais la bonne humeur et l’envie d’être ensemble toujours pris le dessus. Et puis il y avait la participation active du parrain de la manifestation, Fabien Pelous et son savoureux humour… "C’est un des nombreux événements organisés par les Sapaudia de Savoie, des Hautes-Pyrénées, de Franche-Comté et d’Auvergne pour interpeller le grand public et les médias et communiquer sur les deux causes de l’association : le don de moelle osseuse et l’accompagnement et l’insertion du handicap", souligne Quentin en se remémorant les témoignages émouvants des donneurs et receveurs de moelle osseuse.

"Et c’est bien là le véritable défi : il faut augmenter le nombre de "veilleurs de vie" et ainsi enrichir le registre France Greffe de Moelle osseuse. En priorité des hommes, de 18 à 35 ans. On peut sauver la vie de milliers de personnes atteintes de maladies du sang dans le monde entier,… Aucune souffrance, il s’agit d’une longue prise de sang… Il ne faut pas hésiter. Avec Juliette, on continue à se mobiliser et on devrait être au départ du défi organisé par la Sapaudia Franche-Comté en juin 2024 comme on était en Savoie en 2022".

Et quand on parle de l’inclusion du handicap vue par la Sapaudia, Quentin nous invite à relire cet extrait de leur site : "Le sport se pense comme un espace de liberté et de sociabilité où le sujet pourrait, dans un cadre défini de règles, donner libre cours à une expression corporelle singulière qui transforme non seulement l’individu, mais la société tout entière". Et de conclure avec passion : "Que de magnifiques rencontres ! Que de partage !"