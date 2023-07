CARTE. Orages : 35 départements placés en vigilance jaune par Météo France, ce vendredi

Pour ce dernier vendredi de juillet 2023, Météo France a placé 35 départements en vigilance jaune face aux orages. Une vaste zone du pays est concernée par le phénomène.

Une vigilance jaune aux orages va toucher un peu plus d'un tiers des départements de l'Hexagone, ce vendredi 28 juillet 2023. 35 secteurs ont été mentionnés par Météo France.

Essentiellement dans la partie est

Des Hautes-Alpes au Bas-Rhin en passant, plus au centre, par l'Indre-et-Loire,l'Oise ou encore la Nièvre, Météo France a déclenché une vigilance jaune pour les orages, ce vendredi. Cela concerne, en tout, 35 départements, qui sont donc essentiellement situés dans la partie est de l'Hexagone.

35 départements de France en vigilance jaune, ce vendredi 28 juillet. Météo France - Capture d'écran

Quel temps en Occitanie ?

Selon les prévisions de Météo France, l'Occitanie n'est, pour l'heure, pas citée pour cette vigilance jaune. Pour rappel, plusieurs départements avaient vu une alerte orange être déclenchée pour les orages, durant ce jeudi 27 juillet 2023. Elle a été levée.

La journée du vendredi 28 sera marquée par de très belles éclaircies, et un thermomètre qui oscillera entre 22 et 31°C, sur les 13 départements. C'est dans le Gard qu'il grimpera le plus haut. Météo France ne prévoit donc pas de perturbation particulière sur le territoire régional, en ce dernier vendredi de juillet.