Colombiès. Le Trail des Colombes revient dans ses temps de passage d’avant Covid

"On a 25 % d’inscrits en plus que l’an dernier." Pour l’organisateur du Trail des Colombes, qui se tiendra demain matin à Colombiès, Fabien Antoine, les nouvelles sont bonnes ces derniers jours. Les inscriptions vont bon train, et les prévisions sont bien meilleures qu’en 2022, édition qui avait accueilli 228 athlètes, toutes courses confondues. "On espère peut-être atteindre les 250 coureurs au total", avoue-t-il. Des chiffres qui permettraient à l’organisation de retrouver son affluence d’antan : "L’an dernier, c’était la reprise post-Covid pour nous. Si on atteint les 250 inscrits cette année, on reviendrait à ce que l’on avait avant la crise."

L’engouement pour le Trail des Colombes s’explique également par l’inscription de son épreuve longue de 14 kilomètres au Challenge Aveyron, ce qui lui permet d’attirer environ 20 % de coureurs supplémentaires sur l’épreuve, d’après Fabien Antoine. Hier soir, 50 concurrents avaient déjà acté leur présence demain. Soit 20 de plus que l’an dernier à la même heure. En sachant que l’ouverture des inscriptions sur place avait fait grimper le chiffre à 120. De quoi laisser encore la possibilité à Clément Delbes, le tenant du titre, qui avait impressionné son monde en 2022 en levant les bras après moins d’une heure de course, de s’aligner au départ, chose qu’il n’a pas encore faite selon le boss de l’épreuve.

Côté tracé, rien de neuf. L’organisation, encouragée par de nombreux retours positifs, mise sur la continuité : "Des changements seraient trop compliqués à mettre en place. Et puis, nos parcours à 80 % ombragés ont fait leurs preuves."