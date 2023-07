Paris : la Région Île-de-France lance un appel aux dons pour l'Ukraine

Depuis le début du conflit, la Région Île-de-France condamne l’agression de la Russie et apporte son plein soutien à l’Ukraine. Aujourd’hui, elle lance un appel aux dons pour soutenir les régions de Kyiv et de Tchernihiv.

Après avoir manifesté son soutien aux populations civiles avec son plan d’urgence humanitaire, la Région a signé, lors du déplacement de Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, en Ukraine début juillet, des déclarations d'intention avec les régions de Kyiv et de Tchernihiv en vue de réparer les conséquences du conflit.

En partenariat avec la Protection civile, la Région Île-de-France lance donc un appel aux dons pour intensifier et poursuivre son soutien à l’Ukraine, afin de répondre aux besoins identifiés par les autorités ukrainiennes. De plus, cette opération permettra de financer l’envoi de mobiliers des lycées franciliens vers des écoles de Kyiv et de Tchernihiv.

Parmi les besoins recensés figurent notamment :

Véhicules,

Groupes électrogènes,

Équipements de chauffage collectif.

La Région Île-de-France a déjà lancé le projet « Appui à la planification territoriale pour la reconstruction de l'oblast de Tchernihiv » en partenariat avec l’Institut Paris Region (agence d’urbanisme d’Île-de-France). Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la France et l'Ukraine, vise à apporter un appui technique aux autorités de Tchernihiv pour préparer le processus de reconstruction.

vous pouvez le faire le directement en ligne sur le site de la Protection civile : don.protection-civile.org/dons-reconstruction-ukraine Si vous souhaitez effectuer un don matériel : nous vous vous invitons à nous adresser vos propositions par retour de ce tableau complété à l’adresse suivante : solidarite-ukraine@iledefrance.fr.

Les consignes de dépôt des dons matériels dans l’entrepôt francilien de stockage, avant expédition vers l’Ukraine, vous seront communiquées ultérieurement par courriel.