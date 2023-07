Paris : un coup de pouce de la Région de 250 euros pour alléger vos factures énergétiques

Un coup de pouce pour vos factures.

Pour accompagner les foyers franciliens les plus vulnérables face à l'augmentation des coûts de l'énergie, la Région et l'Union européenne lancent le « Coup de pouce énergie ». D’un montant de 250 euros, cette nouvelle aide est disponible dès maintenant. Vérifiez votre éligibilité et faites votre demande en ligne sur le site internet de la Région.

Le Coup de pouce énergie, c'est quoi ?

Le Coup de pouce énergie est une aide de 250 euros :