SNCF : une énorme panne perturbe le trafic des trains et TGV en gare Montparnasse à Paris

Une panne de signalisation à Massy en Essonne, touchée par des orages et la foudre, a entraîné des retards conséquents ce vendredi 28 juillet en fin d'après-midi en gare de Montparnasse, où de nombreux trains et TGV accusaient de forts retards au départ ou à l'arrivée, selon Midi Libre citant Le Parisien. Des milliers de voyageurs se trouvaient ainsi bloqués en gare, à la veille du grand week-end de départ en vacances.

Des destinations de l'ouest ou du sud-ouest de la France (ou des trains en provenance de l'ouest) comme Nantes, Bordeaux, Toulouse ou Brest étaient encore impactées par cette panne vers 18 heures, avec des retards d'horaires dépassant l'heure.

Une panne de signalisation perturbe fortement le trafic au départ et à l'arrivée de Paris-Montparnasse jusqu'en début de soirée. En cause, les orages violents entre Massy-TGV et Courtalain à l'entrée de la ligne à grande vitesse.