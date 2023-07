A Millau, voici pourquoi la future résidence de l’Ayrolle prend du retard

Avec l’inflation, le promoteur a dû revoir sa copie et lancer un nouvel appel d’offres.

Depuis quelque temps, voire des années, on sait que Kaufman & Broad va créer à Millau une résidence services seniors de taille pour les aînés, répartis en deux immeubles, ainsi qu’un autre bâtiment destiné à accueillir 24 logements sociaux. Un projet validé par l’ancienne municipalité et soutenu par l’actuelle. Sa localisation, sur le boulevard de l’Ayrolle, en lieu et place de l’ancien centre hospitalier éponyme, est désormais vide de vie. Tous les résidents de cet ancien Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ayant trouvé leur nouveau chez soi à quelques mètres de la traverse Saint-Jean, rue Jean-Moulin.

En novembre 2021, lors d’une réunion publique, les riverains avaient exprimé des inquiétudes qui portaient notamment sur le manque de lumière. Réponse du promoteur en mai 2022 : rétrécissement de la longueur du bâtiment et rehaussement, jusqu’à trois étages en plus du rez-de-chaussée, pour laisser entrer le soleil.

Julien Eybalin, directeur de l’agence Languedoc-Roussillon de Kaufman & Broad, avait ainsi expliqué la modification : "On passe d’une longueur de six à huit mètres." Un permis modificatif a été déposé (*) et le chantier devait débuter cet été pour une livraison deux ans plus tard. Sauf que, fin juillet, rien n’a bougé dans la traverse Saint-Jean.

Les devis trop chers des entreprises

Pierre-Emmanuel Dao, directeur de l’agence de Toulouse/Midi Pyrénées chez Kaufman & Broad, rappelle d’abord le dessein : " 103 logements sociaux en résidence services seniors avec, environ, 700 m2 de locaux communs d’exploitation gérés et regroupant restaurant, conciergerie, bibliothèque, salle commune et coiffeurs, mais aussi des espaces extérieurs communs (jardins partagés) ou encore 24 logements pour compléter ce projet d’ensemble pour cette opération en cœur de ville. " Il valide ensuite ce qu’Emmanuelle Gazel nous avait confié la veille sur le retard. La maire indiquait : " Il y a eu un contretemps : les entreprises qui devaient faire les travaux ont proposé des offres qui sont 30 % plus chères que l’enveloppe prévisionnelle. Le chantier ne pouvant se dérouler dans ces conditions, Kaufman & Broad a relancé le marché."

Pas de négociations donc, mais un nouvel appel d’offres lancé il y a peu. "Leur objectif est de commencer la destruction d’ici la fin de l’année. Le retard n’est que d’un trimestre ou un peu plus", précise encore Emmanuelle Gazel à propos d’un sacré chantier puisque plus de 7 700 m2 sont à effacer. "Nous terminerons avant la fin du mandat d’Emmanuelle Gazel", assure de son côté Pierre-Emmanuel Daho, confiant.

Pour le directeur, ce n’est que vers mi-septembre que l’on devrait y voir plus clair sur le nom des entreprises qui créeront ces résidences services seniors. En attendant, l’Ehpad de l’Ayrolle vit ses derniers jours sous le soleil de Millau.