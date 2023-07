Football : Rodez s'impose face à Grenoble lors de son dernier match amical

Le Raf a battu les Isérois (3-1), samedi 29 juillet, à une semaine de la reprise du championnat.

Rodez termine sa campagne estivale par une victoire. Les hommes de Didier Santini ont battu Grenoble (3-1), un autre club de Ligue 2, samedi 29 juillet sur la pelouse du Chambon-sur-Lignon, à l'occasion de leur dernière rencontre de préparation.

Au cours d'un match de 3x45 minutes, les Aveyronnais se sont imposés grâce à des buts d'Eric Vandenabeele (72e), Wilitty Younoussa (76e) et Joseph Mendes (126e).

Les sang et or ont été invaincus au cours de leur intersaison, eux qui ont affronté précédemment Châteauroux (N2, 3-0), Martigues (N, 2-2) et Pau (L2, 1-0) durant leur période de préparation.

Les Ruthénois débutent leur championnat de Ligue 2 par un déplacement à Ajaccio, samedi 5 août.

"On a bien bossé"

Satisfecit du coach ruthénois Didier Santini après ces matchs de préparation, même si selon lui "il ne faut pas s'enflammer".