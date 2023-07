Luc-la-Primaube. Les amicalistes de l’AVCB ont découvert la Crète et l’Île Santorin

Manière de prendre quelque avance sur le calendrier estival, 22 amicalistes de l’AVCB (Amicale Voyageurs Cassagnes-Begonhes) sont partis il y a quelque temps de cela pour un long voyage qui les a conduits jusqu’à Héraklion pour découvrir la Crète et l’Île Santorin.

Durant leur séjour, ils ont découvert le plateau de Lassithi encadré par les montagnes du Mont Dicte qui culmine à 2 148 mètres d’altitude, le monastère de Kera connu pour ses fresques byzantines, Elounda, traversé le golfe de Mirabello jusqu’à Spinalonga, visité cet îlot rocheux, suivi d’une promenade à Agios Nikolaos autour de son port animé et son lac pittoresque. Le 3e jour, ils ont visité Knossos, site le plus célèbre de l’île et ancienne capitale des Minoens, découvert le palais mythique du roi Minos dans son dédale, le village de Peza avec sa coopérative qui produit le vin mais aussi l’huile d’olive considérée comme l’une des meilleures au monde, Héraklion avec une promenade dans ses ruelles animées.

Les jours suivants ont été rythmés par les visites de l’île spectaculaire de Santorin, Pyrgos, le village le plus élevé de l’île, puis Fira, capitale de l’île avec un panorama impressionnant sur la Caldeira et les îles volcaniques, les terrasses d’Oia, la baie de Santorin, l’île de Palea Kameni, connue pour ses sources d’eau chaude sous-marines ainsi que l’île Néa Kameni, constituée de lave solidifiée noirâtre ; visite d’Akrotiri aussi qui fut enfouie à la suite d’une terrible éruption volcanique, Héraklion, Réthymnon forteresse vénitienne, presqu’île d’Akrotiri avec arrêt sur la tombe de Vénizélos, grande figure de l’histoire grecque, La Canée, le port vénitien d’Arkadi, les gorges de Samaria, le petit port de pêche de Chora Sfakion à Aghia Roumeli, Chora Sfakion, Rethymnon, tour panoramique d’Héraklion avant de rejoindre le Musée d’histoire naturelle…

Le dernier repas dans une taverne typique choisie par Danaé – une guide passionnante et passionnée qui a su si bien faire découvrir la Crète à tous les participants – leur a permis de déguster les plats crétois et toujours le fameux "raki".

La séparation à l’aéroport d’Héraklion fut empreinte d’un peu de nostalgie.