Villecomtal. Manolo fait parler les cordes de sa kora

Le 21 juillet Manolo et sa kora étaient dans le parc près de l’église où se sont retrouvés plusieurs adultes souvent accompagnés de leur(s) enfant(s). Musique, chant, poésie, contes, rêve, étaient au rendez-vous. La fille d’un roi qui ne pense qu’à de nombreuses victoires est aux portes de la mort. Les médecins du royaume sont incapables de la sauver. Elle ne sera sauvée que par l’amour révélé après un passage au gouffre des ténèbres.

Plusieurs histoires ont ainsi été contées ou chantées, accompagnées ou non à la kora. Le roi racontait des histoires. Un petit garçon s’approche, "tu vois que personne ne t’écoute !" ; "Grâce à ces histoires, je pourrai peut-être changer le monde. Je continuerai pour continuer à rêver et que le monde ne change pas". Les enfants étaient très à l’écoute. Une petite fille est même entrée en quasi-dialogue avec Manolo. Du rêve pour tous. Merci à Manolo et à la municipalité pour ce temps d’ailleurs.