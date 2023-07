Salles-la-Source. Le temps des inscriptions au club de gym

Les adhérents du club de gym de Souyri se sont retrouvés autour d’un apéritif dînatoire pour marquer le dernier cours de l’année. Une année marquée par le rajout d’un nouveau cours le mercredi matin et l’organisation d’une pièce de théâtre au mois de mars avec la compagnie "Bruits de couloirs". Pour l’année prochaine, les trois cours seront maintenus : le lundi à 19 h, mercredi matin à 9 h et le jeudi à 19 h 30. La saison débutera le 11 septembre avec Candice qui reste la coach des lundis et mardis et un nouveau prof sera là pour assurer les cours du mercredi matin. Il est possible d’assister aux deux premiers cours gratuitement. Contact gym.souyri@gmail.com ou téléphone de Céline au 06 48 73 48 01.