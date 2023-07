Campagnac. L’Intervillages a connu un grand succès

L’incontournable intervillages s’est déroulé dernièrement sous un soleil radieux.

Dix équipes de huit participants se sont affrontées au cours de neuf épreuves différentes. Les villages ou villes représentés étaient : Lapanouse, Campagnac, Laissac (zoom51), Saint-Laurent, Séverac, Rodez, Le Massegros, La Canourgue.

Les épreuves ont commencé dès le samedi matin avec les grands classiques que sont : le tir à la corde, la course en sac, le roulé de balles de foin qu’il fallait culbuter en essayant de garder la bonne direction : pas facile.

À midi un aligot saucisse servi par la coopérative Jeune Montagne a régalé un public toutefois un peu moins nombreux que l’an dernier. Puis les grandes épreuves ont repris l’après-midi avec une course d’obstacles rassemblant piscine et mur de bottes, terminée par un tiré de partenaire juché sur un pneu. L’incontournable ventre glisse un peu moins méchant que celui de l’an dernier a cependant cassé les jambes des concurrents dans la course en montée suivie d’une glisse un peu bosselée qui a secoué les participants au point qu’ils ont eu souvent du mal à sortir de la piscine d’arrivée pour passer le relais. Si parfois certains manquaient de vitesse d’autres n’ont pas hésité à se jeter à corps perdu dans la pente pour glisser à grande vitesse et finir dans une énorme gerbe d’eau pour le plus grand plaisir du public.

Enfin le mur des champions, digne de l’émission télé Ninja Warior, a mis la force des bras à l’épreuve et tous ne sont pas allés jusqu’au sommet. Bien entendu les épreuves étaient chronométrées mais le but était surtout de participer dans la bonne humeur sans trop se prendre au sérieux. Un petit drone piloté par Anaïs Daunas a filmé les épreuves et l’on pourra retrouver les images sur le Facebook du comité des fêtes.

Le soir un repas servi à 315 convives par le restaurant de Bonsecours a précédé une soirée musicale animée par le DJ Didier Bastide.

Le dimanche matin un déjeuner aux tripoux a été servi par la mutuelle des Cabassols.

Un grand bravo à l‘équipe du comité des fêtes.