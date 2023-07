Salles-Curan. La collégiale baignée des harpes magiques

Une heure à écouter s’envoler les notes de la harpe sous les doigts de Zoé, une heure de mélodies légères et cristallines qui emportaient le public au cœur des frondaisons, au milieu des oiseaux avec des morceaux choisis tels que "Le rappel des oiseaux" de Jean-Philippe Rameau, "Le coucou" de Louis-Claude Daquin, "Le rossignol en amour" ou "Les fauvettes plaintives" de François Couperin, ou "L’Egyptienne" de Rameau, entrecoupés de lectures "Le chêne" de Laurent Contamin, "Si Mozart avait été une femme" de Bruno Arcadias ou "Le jardin mouillé" d’Henri de Régniers. Le dernier morceau "L’apocalypse" de Rachmaninoff était joué en duo avec Robin Grayling au violoncelle. Le public, accueilli par l’association des Amis d’Eugène Viala et du Lévezou était sous le charme.

Agée de 16 ans, Zoé Buyck est lauréate 2023 de la fondation Véronique Daverio qui attribue chaque année des bourses d’études à de jeunes musiciens. Elle a découvert la harpe celtique à l’âge de 5 ans lors d’un voyage en Irlande et dès lors, elle a commencé à lancer ses premières notes avec Marie-Marguerite Canot, au conservatoire de Millau. Après avoir intégré par la suite les conservatoires de Sète, Narbonne et Béziers, elle fait aujourd’hui partie de celui de Perpignan où elle joue aussi du clavecin. On pourra l’écouter le 5 août à Comberoumal, les 11 et 12 août à La Tour sur Sorgues et à St Jean du Bruel et fin août à Vabres-l’Abbaye.