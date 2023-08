Entraygues-sur-Truyère. Galerie d’Art éphémère, avec Christian Camviel, à la chapelle du Pontet

Les amateurs d’art apprécieront l’exposition-vente "Beauté de l’instant d’ici et d’ailleurs" de Christian Camviel, à la chapelle du Pontet, où il présente ses peintures et ses pastels, avec la participation florale de Pensées "Y", fleuriste d’Entraygues et des sculptures sur bois de Bernard Gratio.

Christian Camviel est né à Bozouls en 1960, où il a toujours dessiné depuis son enfance. Par la suite, l’aquarelle, des cours de peinture à l’huile et un stage de pastel, sont venus enrichir et colorer ses très nombreux dessins. Aujourd’hui, il est président de "l’Atelier de la Cité" à Espalion, où il a fait venir Jean-Michel Cavalli, artiste professionnel spécialiste de la peinture à l’huile au couteau : "Cela a été un déclencheur pour peindre d’une nouvelle façon et m’a permis toute l’expression actuelle". Ses tableaux sont lumineux, avec de forts contrastes entre le ciel et le paysage, tout en profondeur. Ses œuvres sont inspirées de son histoire personnelle, familiale, écolière et montrent des villages ou des scènes du quotidien, ainsi que des paysages locaux ou tirés de ses voyages. "Une beauté singulière de mon regard sur ce monde traduite sur la toile au couteau et à l’huile ou au pastel avec son velouté et son épaisseur. Contempler, s’émerveiller et regarder comme un enfant des instants éphémères pour des instants d’éternité laissés sur la toile : regard sur les gens d’ici, de leurs gestes issus de la passion de la terre et des traditions". Christian Camviel est aussi passionné d’accordéon, qu’il pratique depuis 20ans.

Exposition ouverte tous les jours jusqu’au 6 août, de 15 h à 19 h et le jeudi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.