Il arrivait à se loger puis s'enfuyait sans payer depuis plusieurs années, jusqu'à sa visite en Aveyron

Gîtes, hôtels, chambre d'hôtes : il se logeait sans payer et disparaissait, mais les gendarmes de l'Aveyron ont mis fin à son périple.

Il est passé entre les mailles du filet pendant plusieurs années, mais son périple a pris fin dans l'Aveyron. Ce quinquagénaire sans domicile fixe parcourait le grand sud de la France en quête de petits boulots pour survivre, ce qui serait tout à son honneur s'il ne se logeait pas de façon malhonnête.

Il arrivait toujours à trouver une place dans gîte, une chambre hôtes, chez des habitants, dans des hôtels... Et parvenait toujours à partir sans payer, laissant derrière lui des victimes désemparées alors qu'elles lui avaient accordé leur confiance.

En 2022, il arrive encore à prendre la fuite en s'évadant de son centre de semi-liberté. Mais cette fois-ci, la filouterie prend fin.

Il part sans payer d'Espalion, la gendarmerie lui met la main dessus

Les gendarmes de l'Aveyron annoncent avoir interpellé le cinquantenaire alors que se dernier est parti sans payer d'un hôtel à Espalion, et qu'il se trouvait à présent dans un hôtel à Bertholène. Une enquête minutieuse de la Brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaire de Rodez a fait le lien entre le suspect et 24 faits de vols et d'abus de confiance. Des Aveyronnais en ont fait les frais, notamment à Espalion et La Rouquette.

"Présenté devant la Substitut du Procureur de la République de Rodez, il a été incarcéré en exécution de son mandat d'arrêt. Un jugement de 6 mois de prison ferme lui a été notifié et sera mis à exécution en prison", déclare la gendarmerie de l'Aveyron. Mais le prévenu doit encore répondre des faits de filouteries et d'abus de confiance devant le tribunal judiciaire de Rodez en novembre 2023.