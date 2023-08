L'été avec les pompiers de l'Aveyron : l'expertise de Simon Pelat assure votre sécurité dans les établissements qui accueillent du public

Tous les mardis, la rédaction met en avant la spécificité d’un métier, ou d’une mission, du Service départemental d’incendie et de secours de l’Aveyron à travers différents portraits de sapeurs-pompiers, qu’ils soient professionnels ou volontaires. Le lieutenant Simon Pelat, 33 ans, fait partie de la commission de sécurité du secteur de Rodez agglo. Un travail de l’ombre pour limiter un maximum les sinistres.

Il ne faut pas toujours attendre une catastrophe pour sauver des vies. Depuis 2019, le lieutenant Simon Pelat jongle entre ses missions en tant qu’adjoint au centre de secours Louis Dausse à Rodez et ses compétences de préventionniste. "C’est quelque chose de très spécifique chez les sapeurs-pompiers, même au sein de notre corporation, ce n’est pas très connu".

Cela n’en reste pas moins essentiel. Commerces, établissements scolaires, maisons de retraite, salles des fêtes… Simon Pelat a un regard sur la disposition de l’ensemble des établissements qui reçoivent du public pour s’assurer que toutes les mesures de sécurité sont respectées.

"Pour faire respecter ces règles, il existe des commissions de sécurité dans chaque département. Elle contrôle les établissements dès la construction, jusqu’à l’exploitation avec des visites périodiques". Simon Pelat fait partie de la commission de la zone de l’agglomération de Rodez aux côtés des forces de police, du maire Christian Teyssèdre ou encore de la DTT. "On donne un avis favorable ou défavorable au moment du projet, et on peut émettre des suggestions comme rajouter une issue de secours, ou utiliser tel matériau pour limiter les risques de feu…"

Si Simon Pelat se base essentiellement sur le règlement de sécurité, un véritable mode d’emploi qui remplit les étagères de son bureau, son regard de sapeur-pompier est aussi crucial. Nombre d’issues de secours, locaux à risque, installation de détecteur de fumée, repère des risques potentiels… Rien ne lui échappe. "Le but premier, c’est éviter l’éclosion d’un sinistre. S’il y a un quand même, il faut limiter la propagation du feu, faire en sorte de faciliter l’évacuation du public et l’intervention des secours". Tout cela se réfléchit avant l’ouverture de l’établissement. "Dès qu’il y a un permis de construire dans l’agglomération ruthénoise, le dossier arrive sur mon bureau".

Cela s’apparente à "un métier de l’ombre", mais qui "est vraiment intéressant car on fait parler notre expertise. On a des compétences techniques sur le feu. Dès qu’il y a une problématique sur la question, le policier ou le maire se tourne vers moi pour confirmer si c’est bon", sourit le lieutenant. "Les gens ne le voient pas, mais on sécurise leur vie et le bâtiment. Dans d’autres pays, vous avez des feux très importants car justement il n’y a pas autant de visites et de contrôles".

"L’exercice d’évacuation à l’école, c’est nous !"

En Aveyron en général, les exploitants se révèlent être de bons élèves et respectent les consignes de la commission. "De toute façon, si l’avis est défavorable, l’établissement n’ouvre pas. Mais tous les exploitants sont à l’écoute. Parfois on est vu un peu comme des contrôleurs, mais notre mission c’est surtout d’accompagner les projets et d’aider ceux qui les mènent".

Le plus souvent dans le secteur de Rodez agglo, Simon Pelat examine l’ouverture de magasins ou des travaux d’extension. "Il y a eu l’autorisation de l’agrandissement du foyer du lycée Carnus, et bientôt on va visiter l’université Champollion", par exemple.

Les contrôles pèsent sur les établissements scolaires, c’est bien pourquoi tous les élèves et le personnel de tous âges partagent un souvenir commun : l’exercice incendie. "On a tous connu la période collège-lycée où l’alarme sonne. Eh bien c’est nous, c’est à cause de la commission de sécurité ! Le règlement demande d’effectuer des exercices d’évacuation, au minimum deux dont un à la rentrée scolaire. Après, chaque établissement est libre d’en faire davantage".

Un adjoint multitâche

Simon Pelat, aveyronnais d’origine, a accepté le rôle de préventionniste à son arrivée en poste à Rodez, et ne craint pas de cumuler les responsabilités. Il assure toute une partie ressources humaines, fait parler son expertise en risque chimique et occupe la fonction d’adjoint, sans compter les missions opérationnelles sur le terrain.

"Les journées sont assez chargées !", s’en amuse-t-il. "C’est aussi un souhait de ma part de s’investir dans toutes ces thématiques. Les journées ne se ressemblent pas, au bureau comme sur le terrain".