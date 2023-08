Onet-le-Château. Merci à tous les bénévoles, pour votre implication

Il y a exactement un mois, bon nombre d’entre nous étaient à Capelle, tout comme la bénévole "anonyme" de notre photo ( !), elle pour servir et toujours avec un sourire communicatif et nous, pour déguster l’incontournable petit-déjeuner qui a fait la renommée de ce petit village et participer, grâce à un comité des fêtes au top et à une équipe de bénévoles très impliquée, à un week-end extraordinaire, fait de convivialité et de partage, au bout du bout de notre commune. Mais au-delà de cette fête votive qui a été un réel succès, nous voulions mettre à l’honneur, une fois n’est pas coutume, les 4 comités des fêtes de notre commune qui se sont dépensés sans compter, avec tous leurs bénévoles pour nous offrir, aux Costes Rouges, puis aux Quatre saisons, à Onet Village et à Capelle, des moments hors du temps, des moments joyeux, de fête, de vivre ensemble, que nous attendons chaque année, avec beaucoup d’impatience.

Alors ce clin d’œil, juste pour les mettre en valeur et surtout, surtout leur dire merci !